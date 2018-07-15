фото очевидца.
В Туле подъезд дома эвакуировали: житель принес в квартиру снаряд
Сейчас на месте работает полиция, МЧС и служба разминирования.
Около девяти часов вечера жителей дома №15 по ул. Пузакова в Туле попросили выйти на улицу. Причина: в одной из квартир находится снаряд, который может представлять потенциальную угрозу.
Оказалось, что мужчина, живущий в квартире, днем нашел на берегу реки снаряд. Находку он решил не оставлять и принес ее домой.
Об этом Myso рассказали жители дома.
Сейчас на месте работает служба разминирования. Также прибыли сотрудники полиции и МЧС.
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