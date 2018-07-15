В Туле подъезд дома эвакуировали: житель принес в квартиру снаряд

фото очевидца.

Сейчас на месте работает полиция, МЧС и служба разминирования.

Около девяти часов вечера жителей дома №15 по ул. Пузакова в Туле попросили выйти на улицу. Причина: в одной из квартир находится снаряд, который может представлять потенциальную угрозу.

Оказалось, что мужчина, живущий в квартире, днем нашел на берегу реки снаряд. Находку он решил не оставлять и принес ее домой.

Об этом Myso рассказали жители дома.

Сейчас на месте работает служба разминирования. Также прибыли сотрудники полиции и МЧС.