новости
новости
Регистрация
В Туле подъезд дома эвакуировали: житель принес в квартиру снаряд
фото очевидца.

В Туле подъезд дома эвакуировали: житель принес в квартиру снаряд

Сейчас на месте работает полиция, МЧС и служба разминирования.

Около девяти часов вечера жителей дома №15 по ул. Пузакова в Туле попросили выйти на улицу. Причина: в одной из квартир находится снаряд, который может представлять потенциальную угрозу.

Оказалось, что мужчина, живущий в квартире, днем нашел на берегу реки снаряд. Находку он решил не оставлять и принес ее домой.

Об этом Myso рассказали жители дома. 

Сейчас на месте работает служба разминирования. Также прибыли сотрудники полиции и МЧС. 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 21:58 +2
Другие статьи по темам
Событие
снаряд в квартиреразминирование
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Памятка от полиции: Как не пропасть в тульских лесах
Памятка от полиции: Как не пропасть в тульских лесах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.