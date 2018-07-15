Глава администрации Тулы провел объезд города

Фото из архива Myslo.

В выездном совещании приняли участие первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин, начальник управления по благоустройству администрации города Татьяна Матвеева, заместители начальников главных управлений по благоустройству главных управлений администрации Тулы по территориальным округам, заместитель начальника управления по административно-техническому надзору Алина Кабирова, заместитель директора АО «Спецавтохозяйство» Максим Честнов.

В ходе объезда были проинспектированы ул. Мосина, ул. Чмутова, Одоевское шоссе, ул. Тихмянова, ул. 9 Мая, ул. Скуратовская. ул. Вильямса, ул. Металлургов и др.

Основное внимание было уделено уборке, окосу и вырубке поросли, озеленению.