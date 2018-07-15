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Глава администрации Тулы провел объезд города
Фото из архива Myslo.

Глава администрации Тулы провел объезд города

Выездное совещание 14 июля было посвящено благоустройству автомобильных дорог Тулы.

В выездном совещании приняли участие первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин, начальник управления по благоустройству администрации города Татьяна Матвеева, заместители начальников главных управлений по благоустройству главных управлений администрации Тулы по территориальным округам, заместитель начальника управления по административно-техническому надзору Алина Кабирова, заместитель директора АО «Спецавтохозяйство» Максим Честнов.

В ходе объезда были проинспектированы ул. Мосина, ул. Чмутова, Одоевское шоссе, ул. Тихмянова, ул. 9 Мая, ул. Скуратовская. ул. Вильямса, ул. Металлургов и др.

Основное внимание было уделено уборке, окосу и вырубке поросли, озеленению.

Евгений Авилов дал ряд поручений, в частности, по отсыпке асфальтовой срезкой обочин дорог, ремонту пневмонабрызгом покрытия на Одоевском путепроводе, составлению перечня локальных участков для проведения асфальтирования в 2019 году (треугольников, примыкающих к дорожным знакам и т. д.), покраске опор освещения, приведению в надлежащее состояние памятного знака возле трамвайного депо на ул. Металлургов и т. д.

 
сегодня, в 20:40 +1
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