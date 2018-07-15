В Туле прошел кубок области по конкуру: Фоторепортаж

Кубок Тульской области в дисциплине конкур прошел на территории конно-спортивного клуба «Макларен».

В соревнованиях участвовали две категории спортсменов: взрослые и любители. В программе маршруты для начинающих с высотой препятствий 30 и 60 см, для более опытных — 80, 100 и 110 см, а также, в конце мероприятия, маршрут кавалетти на рыси*.

Главным судьей соревнований стал Геннадий Семенович Калинкин из Рязанской области (судья высшей категории).

В разных маршрутах в турнире стартовало 27 спортивных пар.

В основном маршруте на Кубок Тульской области по конкуру:

1-е место заняла Софья Тимохина на лошади Сафари,

2-е досталось Анне Рязановой на Загребе,

3-е — Екатерина Кутепова на Барби.

* Кавалетти (с ит. cavaletti) сходится в том, чтобы обозначить лошади ее шаг, скачок, темп. Кавалетти — это жерди, положенные по ходу лошади на высоте около 20 сантиметров и отстоящие друг от друга. Когда лошадь под всадником заставляют идти шагом или рысью через кавалетти, то добиваются того, чтобы лошадь следила за грунтом, и побуждают ее к более высоким движениям ног. Также всадник приспосабливается с помощью кавалетти к ритму движения лошади.