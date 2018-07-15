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В Туле прошел кубок области по конкуру: Фоторепортаж
Фото Сергея Боброва.

В Туле прошел кубок области по конкуру: Фоторепортаж

Сегодня, 15 июля, в деревне Большая Еловая состоялись яркие конные соревнования.

Кубок Тульской области в дисциплине конкур прошел на территории конно-спортивного клуба «Макларен».

В соревнованиях участвовали две категории спортсменов: взрослые и любители. В программе маршруты для начинающих с высотой препятствий 30 и 60 см, для более опытных — 80, 100 и 110 см, а также, в конце мероприятия, маршрут кавалетти на рыси*.

Главным судьей соревнований стал Геннадий Семенович Калинкин из Рязанской области (судья высшей категории).

В разных маршрутах в турнире стартовало 27 спортивных пар. 

В основном маршруте на Кубок Тульской области по конкуру:

  • 1-е место заняла Софья Тимохина на лошади Сафари,
  • 2-е досталось Анне Рязановой на Загребе,
  • 3-е — Екатерина Кутепова на Барби.

 

* Кавалетти (с ит. cavaletti) сходится в том, чтобы обозначить лошади ее шаг, скачок, темп. Кавалетти — это жерди, положенные по ходу лошади на высоте около 20 сантиметров и отстоящие друг от друга. Когда лошадь под всадником заставляют идти шагом или рысью через кавалетти, то добиваются того, чтобы лошадь следила за грунтом, и побуждают ее к более высоким движениям ног. Также всадник приспосабливается с помощью кавалетти к ритму движения лошади.

А теперь смотрим фоторепортаж с соревнований!

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Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 1
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 2
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 3
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 4
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 5
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 6
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 7
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 8
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 9
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Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 11
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 12
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 13
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 14
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 15
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 16
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 17
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 18
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 19
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 20
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 21
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 22
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 23
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 24
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 25
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 26
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 27
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 28
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 29
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 30
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 31
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Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 35
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 36
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 37
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 38
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 39
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Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 41
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 42
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 43
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 44
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 45
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 46
Кубок Тульской области по конкуру, Фото: 47
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 20:18 +1
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