В Туле пропал 23-летний мужчина

В Центральном районе Тулы пропал 23-летний мужчина. Максим Викторович Чапкин 28 мая 2018 года ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

Приметы: Рост 178 см, нормального телосложения, глаза светло-карие, волосы темные, короткая стрижка, прямые.

Был одет: Болоньевая куртка черного цвета с темно-серыми поперечными полосками, джинсы синего цвета, кожаные ботинки черного цвета со шнурками.