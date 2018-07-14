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В Туле пропал 23-летний мужчина

В Туле пропал 23-летний мужчина

В поисках принимают участие волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В Центральном районе Тулы пропал 23-летний мужчина. Максим Викторович Чапкин 28 мая 2018 года ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

Приметы: Рост 178 см, нормального телосложения, глаза светло-карие, волосы темные, короткая стрижка, прямые.

Был одет: Болоньевая куртка черного цвета с темно-серыми поперечными полосками, джинсы синего цвета, кожаные ботинки черного цвета со шнурками.

Если что-либо знаете о местонахождении пропавшего мужчины, звоните по телефонам 8 (800)700−54−54 или 02; 102.

сегодня, в 16:07 +1
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