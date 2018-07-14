В Туле пропал 23-летний мужчина
В поисках принимают участие волонтеры отряда «Лиза Алерт».
В Центральном районе Тулы пропал 23-летний мужчина. Максим Викторович Чапкин 28 мая 2018 года ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.
Приметы: Рост 178 см, нормального телосложения, глаза светло-карие, волосы темные, короткая стрижка, прямые.
Был одет: Болоньевая куртка черного цвета с темно-серыми поперечными полосками, джинсы синего цвета, кожаные ботинки черного цвета со шнурками.
Если что-либо знаете о местонахождении пропавшего мужчины, звоните по телефонам 8 (800)700−54−54 или 02; 102.
Другие статьи по темам
Событие
Место