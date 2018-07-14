Алексей Дюмин: «Область подписала 17 инвестиционных соглашений в сфере АПК на сумму 77 млрд рублей»

13 июля, во время областного праздника «День поля-2018», губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с сельхозпроизводителями региона, чтобы обсудить перспективы развития отрасли, а также ход реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК).

Губернатор подчеркнул, что АПК – одна из ведущих отраслей экономики Тульской области. В регионе налажена переработка зерновых, рапса, сахарной свеклы, молока, мяса. За прошлый год индекс производства продукции аграрного сектора превысил 109%. По этому показателю Тульская область заняла третье место в ЦФО и восьмое в России.

– Наша главная задача – продолжать наращивать объемы производства, как за счет усиления действующих предприятий, так и за счет создания новых. За последние три года область подписала 17 инвестиционных соглашений в сфере АПК на общую сумму 77 млрд рублей. Они предусматривают создание более 4 тысяч новых рабочих мест, - сказал Алексей Дюмин.

Глава региона напомнил, что в этом году на Российском инвестиционном форуме с компанией «Богородицкий альянс» было подписано соглашение на сумму почти полмиллиарда рублей.

Документ предусматривает строительство картофелехранилищ, комплекса для приемки, подработки и хранения зерна, а также модернизацию парка сельскохозяйственной техники.

Как пояснил генеральный директор предприятия Николай Лаврентьев, в настоящее время проект реализован на 40%, ведутся строительные работы, построено 2 картофелехранилища, приступили к строительству элеватора, приобретена уборочная техника на сумму около 150 млн рублей.

Заместитель генерального директора ООО «Лето Групп» Кирилл Грунтов рассказал Губернатору о ходе реализации проекта по строительству завода по глубокой переработке яйца. Старт проекту дало соглашение, подписанное в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме. В настоящее время заключен контракт на оборудование, подписано кредитное соглашение. Кроме того, проведены изыскания и получены технические указания на подключение мощностей, сформирована команда проектного офиса.

Генеральный директор ООО «Кубаньмасло» Эдуард Коченов рассказал, как продвигается проект по строительству маслоэкстракционного завода по переработке сои, люпина, рапса. Объем инвестиций составляет 4 млрд рублей. Заключен договор на разработку проектной и рабочей документации, выбраны стройплощадка и подрядчик для инженерных изысканий. Эдуард Коченов также рассказал, как продвигается сотрудничество с китайской компанией «Поли Групп».

Дмитрий Миляев доложил о ситуации в отрасли растениеводства, подготовке к уборке урожая и мерах государственной поддержки при проведении полевых работ. По его словам, общая площадь посевов под урожай 2018 года составила 834 тыс. га, общая площадь пашни в обработке выросла к уровню 2017 года на 5% и составила 1057 тыс. га. До аграриев региона доведена погектарная поддержка, включая обязательства за 2017 год, на сумму свыше 165 млн рублей. Запланирована также поддержка на приобретение элитных семян на сумму 60 млн рублей. Совместно с кредитными организациями обеспечено предоставление льготных краткосрочных кредитов на сумму свыше 1,5 млрд рублей.

Была затронута и проблема роста стоимости горюче-смазочных материалов (ГСМ). Глава региона подчеркнул, что на данный момент рост цен остановлен.

Кроме того, Правительство Российской Федерации приняло решение выделить аграриям страны финансовую помощь в объеме 5 млрд рублей для компенсации возросших расходов.

После того, как будут приняты соответствующие федеральные нормативные акты, в кратчайшие сроки будут подготовлены и региональные документы.



Анатолий Белянков, директор сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Калита», задал вопрос о мерах поддержки по приобретению зерносушильного оборудования. Дмитрий Миляев пояснил, что поддержка развития сельского хозяйства осуществляется в пределах утвержденного на текущий год бюджета. Изначально такой поддержки не запланировано, федеральный бюджет тоже не предусматривает ее финансирования. Министр предложил ввести новую форму поддержки – компенсацию фермерским хозяйствам части затрат на приобретение зерносушилок небольшой производительности и стоимостью до 10 млн рублей.

Алексей Дюмин поручил Дмитрию Миляеву обеспечить подготовку, согласование и подписание соответствующего нормативного акта до 10 августа.