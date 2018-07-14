новости
новости
Регистрация
Туляки жалуются на ржавую горячую воду в Заречье

Туляки жалуются на ржавую горячую воду в Заречье

Проблемы с водоснабжением в квартирах длятся уже почти месяц.

В редакцию Myslo обратились жители дома на ул. Пузакова, 12 в Туле. Они рассказали, что после планового отключения, которое было с 19 июня по 10 июля, горячей водой пользоваться стало невозможно.
 
– АО «Тулатеплосеть» возобновило подачу горячей воды 10 июля, но пользоваться ей нельзя. Вода течет мутно-коричневого цвета с неприятным химическим запахом, в ней песок и белая пена. 12 июля мы позвонили в аварийно-диспетчерскую службу. Там проинформировали, «что некачественная вода будет подаваться в течение 10 дней, пока она не закончится в резервуаре, который они заполнили после плановой проверки. Жители предложили потерпеть. То есть потребитель расплачивается рублем за воду,непригодную к использованию. Мы уже 24 дня не можем пользоваться водой, и нам предлагают терпеть еще 10 дней!
 

сегодня, в 17:09 +4
Другие статьи по темам
Событие
ржавая вода
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске прошла спартакиада пенсионеров
В Новомосковске прошла спартакиада пенсионеров
В Туле пропал 23-летний мужчина
В Туле пропал 23-летний мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.