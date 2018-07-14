Туляки жалуются на ржавую горячую воду в Заречье

В редакцию Myslo обратились жители дома на ул. Пузакова, 12 в Туле. Они рассказали, что после планового отключения, которое было с 19 июня по 10 июля, горячей водой пользоваться стало невозможно.

– АО «Тулатеплосеть» возобновило подачу горячей воды 10 июля, но пользоваться ей нельзя. Вода течет мутно-коричневого цвета с неприятным химическим запахом, в ней песок и белая пена. 12 июля мы позвонили в аварийно-диспетчерскую службу. Там проинформировали, «что некачественная вода будет подаваться в течение 10 дней, пока она не закончится в резервуаре, который они заполнили после плановой проверки. Жители предложили потерпеть. То есть потребитель расплачивается рублем за воду,непригодную к использованию. Мы уже 24 дня не можем пользоваться водой, и нам предлагают терпеть еще 10 дней!