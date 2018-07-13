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Туляков приглашают провести нескучные выходные на площади Ленина
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают провести нескучные выходные на площади Ленина

Публикуем афишу.

13-15 июля в рамках проекта «Нескучный город» в Туле на площади Ленина пройдут концерты, интерактивные программы, фестиваль красок.

13 июля (пятница)

  • 17.00 – 18.30 Игровая программа «Лето собирает друзей»
  • 18.30 – 20.00 Интерактивная площадка «Лето в городе»

Летнее настроение, конкурсы и игры для детей, замечательные фотографии и многое другое!

14 июля (суббота)

  • 17.00 – 18.15 Фольклорный ансамбль «Усладушка»
  • 18.15 – 19.30 Концерт тульских артистов: Леонид Алексеенко, Сергей Лукьянченко, Оксана Числова, Кристина Трофимова и Екатерина Козлова.
  • 19.30 – 20.30 Танцевальный дом BM1 раскрывает свои секреты на мастер-классе. Только эксклюзив, набор самых крутых движений, которые вы сможете повторить и стать звездой на танцполе!

15 июля (воскресенье)

  • 15.00 – Фестиваль красок

Туляков и гостей праздника ждет насыщенная музыкально-развлекательная программа, различные конкурсы, концерт и молодежная дискотека. 

В программе фестиваля красок в Туле 15 июля запланировано выступление тульских диджеев и исполнителей (DJ George Elder, ORIGAMI X DAVID WHITE, Антон Сольтеров, D. Piaf, BlackWolf и других участников проекта «Парк Пати»), танцевальных коллективов (Look At Me, Frame Fam), а также специальных гостей из Москвы (Дарья Бутарева, Леора Зайка, Илья Daff).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:59 +2
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