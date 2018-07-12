Евгений Авилов о площадках для выгула собак: «Обращайтесь – сделаем!»

Фото Юлии Александровой

Как сообщает корреспондент Myslo, на встрече в тульском кремле зашла речь об организации площадок для выгула собак.

«Если жители обращаются с просьбой организовать площадки – мы организовываем. Одна из них уже сделана в березовой роще в Пролетарском районе, идут работы на косогорском стадионе. Это не такие большие средства – обращайтесь, сделаем. Я сам собаковод-любитель. Собаки, правда, у меня сейчас нет. Но собак очень люблю».

Следующий вопрос касался приюта для домашних животных. Желающих принять участие в муниципальном конкурсе, по словам Евгения Авилова, пока не нашлось.

«Думаю, всё дело в том, что нет помещений, пригодных для содержания собак. Ни один регион не будет содержать такое количество животных. Мы в своё время обсуждали возможность строительства – хороший приют с клиникой обойдётся в 50 млн рублей. Но с другой стороны кто виноват в том, что на улице оказываются собаки и кошки? Люди же их выбрасывают! У каждого животного должен быть хозяин, я в этом уверен».