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Евгений Авилов о площадках для выгула собак: «Обращайтесь – сделаем!»
Фото Юлии Александровой

Евгений Авилов о площадках для выгула собак: «Обращайтесь – сделаем!»

На «Газоне» глава тульской администрации обсудил с молодёжью судьбу домашних и бездомных животных.

Как сообщает корреспондент Myslo, на встрече в тульском кремле зашла речь об организации площадок для выгула собак.

«Если жители обращаются с просьбой организовать площадки – мы организовываем. Одна из них уже сделана в березовой роще в Пролетарском районе, идут работы на косогорском стадионе. Это не такие большие средства – обращайтесь, сделаем. Я сам собаковод-любитель. Собаки, правда, у меня сейчас нет. Но собак очень люблю».

Следующий вопрос касался приюта для домашних животных. Желающих принять участие в муниципальном конкурсе, по словам Евгения Авилова, пока не нашлось.

«Думаю, всё дело в том, что нет помещений, пригодных для содержания собак. Ни один регион не будет содержать такое количество животных. Мы в своё время обсуждали возможность строительства – хороший приют с клиникой обойдётся в 50 млн рублей. Но с другой стороны кто виноват в том, что на улице оказываются собаки и кошки? Люди же их выбрасывают! У каждого животного должен быть хозяин, я в этом уверен».

 

 

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Встреча Евгения Авилова с жителями на "Газоне", Фото: 1
Встреча Евгения Авилова с жителями на "Газоне", Фото: 2
Встреча Евгения Авилова с жителями на "Газоне", Фото: 3
Встреча Евгения Авилова с жителями на "Газоне", Фото: 4
Встреча Евгения Авилова с жителями на "Газоне", Фото: 5
Встреча Евгения Авилова с жителями на "Газоне", Фото: 6
Встреча Евгения Авилова с жителями на "Газоне", Фото: 7
Встреча Евгения Авилова с жителями на "Газоне", Фото: 8
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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:25 +2
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