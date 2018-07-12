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Верховный суд оставил без изменения приговор братьям-убийцам из Тулы
Фото из архива MySLO

Верховный суд оставил без изменения приговор братьям-убийцам из Тулы

Сергей Дворников проведёт остаток жизни в колонии особого режима, Юрий Шильдяев лишится свободы на 24 года и 6 месяцев.

Апелляционная инстанция Верховного суда России рассмотрела жалобу братьев Юрия Шильдяева и Сергея Дворникова, осужденных за убийство трёх человек, несколько разбойных нападений и поджог. Все подробности тех жутких преступлений читайте здесь.

По совокупности преступлений Сергей Дворников был приговорён к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Юрий Шильдяев проведёт за решёткой 24,5 года и выплатит штраф в размере 150 тысяч рублей.

Братья и их адвокаты не согласились с приговором и подали апелляцию в Верховный суд России. Как сообщает пресс-служба тульской областной прокуратуры, 12 июля судебная коллегия оставила данный приговор без изменения, а жалобы – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:51 +8
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