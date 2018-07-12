Евгений Авилов: «Мы разрабатываем новую систему работы общественного транспорта»

Фото Юлии Александровой

Руководитель тульской администрации встретился с подписчиками официальной группы «ВКонтакте» на «Газоне» в городском кремле. Участники встречи спросили Евгения Васильевича о работе общественного транспорта:

«Одна из актуальных проблем – абсолютно не исследованная пассажирская сеть. Маршруты коммерческие и муниципальные пересекаются, что создаёт конфликт. В час пик маршрутки собирают пассажиров, а муниципальный транспорт едет пустой. Это не в укор коммерческим перевозчикам – просто факт.

Хотелось бы установить единое расписание для муниципального и коммерческого транспорта. Московский институт проведёт обследование пассажиропотока, к концу года будут результаты. Мы готовы обсудить этот вопрос публично. Мы прорабатываем с перевозчиками вариант, при котором в центре города ездили бы только автобусы большой вместимости – коммерческие или муниципальные. Это приведет к разгрузке транспорта».

По словам главы администрации, город не может запустить большое количество автобусов, потому что транспортное предприятие дотационное, и если они будут ездить пустыми, то субсидии не будут окупаться:

«Мы планируем шире вводить безналичный расчёт. Мы хотим, чтобы была единая система, единое расписание, единая система оплаты. Рассматриваем несколько предложений, одна из них московская карта «Тройка». Коллеги из Москвы готовы предоставить нам всю систему. Новую систему транспорта мы планируем разработать к сентябрю следующего года. Мы хотим внедрить единую систему контроля за перевозчиками. Также прорабатывается вопрос, чтобы в течение часа цена поездки была одна: за час, если человек едет с пересадками, ему не придётся платить дважды».