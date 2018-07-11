Кто отвечает в Туле за безопасность детских площадок?

Пустая песочница и прогнившая деревянная горка: детская площадка во дворе дома №46 по Красноармейскому проспекту представляет собой жалкое зрелище.

Безопасные детские площадки – мечта или реальность? MySlo решил проверить, как в Туле обстоят дела с безопасностью игровых и спортивных комплексов.

Недавно прокуратура Куркинского района проверила в МО Михайловское соблюдение закона об охране жизни и здоровья детей на игровых площадках. Оказалось, что металлические качели и спортивное оборудование в одном из дворов в деревне Ивановка поржавели и потрескались. Это может привести к обрушению конструкций, а острые элементы могут травмировать детей.



В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин­ципах организации местного самоуправления» (ч. 1, 3 ст. 14) к компетенции администраций сельских поселений относятся в том числе «владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности».

В связи с этим прокуратура района 13 июня внесла представление администрации МО Михайловское с требованием привести в порядок детскую площадку.



В свою очередь редакция решила провести проверку состояния детских городков Тулы. Мы нашли несколько типовых площадок, которые характерны для нашего регио­нального центра.

Первые – уже можно говорить смело, что самые распространенные – установлены при благоустройстве дворов. Они в большинстве своем находятся еще в приличном состоянии и не вызывают нареканий у жителей. Различается у них только покрытие: у каких-то песок, у других прорезиненное покрытие, кое-где вместо него трава.

Вторые – еще советских времен. Многие из них, на первый взгляд, еще крепки, но прочность ржавого металла вызывает сомнения. Если жители хотят обновить площадку, то здесь вариантов несколько. Можно провести собрание и вместе с управляющей компанией определить стоимость замены или ремонта оборудования. Если капремонт не требуется, то УК обязана в рамках содержания имущества выполнить работы (на основании ЖК РФ и Правил содержания общего имущества в МКД, утвержденных Правительством РФ). Если нужна замена, то работы оплачивают жители. Возможно, УК сможет установить оборудование в рассрочку. Также можно подать заявку на участие в «Народном бюджете». В этом случае стоимость работ будет существенно ниже.

Третьи – опасные. К счастью, их не так много. Одна из таких находится у дома №46 по Красноармейскому проспекту. Она вызывает шок и могла бы легко стать площадкой для съемок фильмов ужасов: дырявая горка, торчащие гвозди, стекла, мусор, сломанная карусель.

Еще есть такие, как у дома №116 по пр. Ленина, которые оказались на частной территории и быстро пришли в запустение. Здесь весной демонтировали часть игрового оборудования, которое представляло опасность, но перекошенные карусели и лестницы с баскетбольным кольцом в зарослях бурьяна остались. При этом сказать, что она не нужна, нельзя: на ней гуляют дети, но это больше похоже на безысходность, чем на реальный выбор места прогулки малышей.

Когда несколько лет назад в Туле начинали действовать программы по благоустройству дворов, вопрос был решен однозначно: отвечает за состояние детских площадок собственник территории. То есть жители, если это придомовая территория, администрация округа, если это муниципальная земля, и другие владельцы, если земля находится в частных руках. Жители, в свою очередь, делегируют свои обязанности УК, равно как и содержание общедомового имущества, к которому относятся детские площадки.

В Правилах благоустройства Тулы несколько пунктов посвящены детским площадкам: какое должно быть покрытие, расстояние от стены дома, высота и ширина горки и др. К сожалению, многие имеют пометку «рекомендовано».

Тем не менее, есть общие требования, которые распространяются на все детские городки (пункт 8.2.49):

летом на площадках должны песком засыпать неров­ности;

в теплое время года регулярно подметать и увлажнять по утрам;

зимой очищать от снега при толщине слоя выше 15 см;

своевременно красить. Ограждения и оборудование красят два раза в год, ремонт – по мере необходимости;

комиссионное обследование должно проводиться не реже одного раза в месяц, с оформлением акта.

Ответственность за содержание детских площадок и обеспечение безопасности возлагается на лиц, осуществляющих их эксплуатацию и обслуживание, согласно договору (пункт 8.2.50 Правил).



В Пролетарском округе решить непонимание между УК и жителями помогает местная администрация:

Глава округа:

Сергей Шестаков - Если жители приняли решение о ремонте или замене детской площадки, определили сумму работ и источник финансирования, а управляющая компания не хочет выполнять их решение, то они могут обратиться в администрацию округа. Мы подключим к решению этого вопроса прокуратуру. Также можем инициировать комиссионную проверку состояния детской площадки.



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