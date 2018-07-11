Кто отвечает в Туле за безопасность детских площадок?
Безопасные детские площадки – мечта или реальность? MySlo решил проверить, как в Туле обстоят дела с безопасностью игровых и спортивных комплексов.
Недавно прокуратура Куркинского района проверила в МО Михайловское соблюдение закона об охране жизни и здоровья детей на игровых площадках. Оказалось, что металлические качели и спортивное оборудование в одном из дворов в деревне Ивановка поржавели и потрескались. Это может привести к обрушению конструкций, а острые элементы могут травмировать детей.
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления» (ч. 1, 3 ст. 14) к компетенции администраций сельских поселений относятся в том числе «владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности».
В связи с этим прокуратура района 13 июня внесла представление администрации МО Михайловское с требованием привести в порядок детскую площадку.
В свою очередь редакция решила провести проверку состояния детских городков Тулы. Мы нашли несколько типовых площадок, которые характерны для нашего регионального центра.
- Первые – уже можно говорить смело, что самые распространенные – установлены при благоустройстве дворов. Они в большинстве своем находятся еще в приличном состоянии и не вызывают нареканий у жителей. Различается у них только покрытие: у каких-то песок, у других прорезиненное покрытие, кое-где вместо него трава.
- Вторые – еще советских времен. Многие из них, на первый взгляд, еще крепки, но прочность ржавого металла вызывает сомнения. Если жители хотят обновить площадку, то здесь вариантов несколько. Можно провести собрание и вместе с управляющей компанией определить стоимость замены или ремонта оборудования. Если капремонт не требуется, то УК обязана в рамках содержания имущества выполнить работы (на основании ЖК РФ и Правил содержания общего имущества в МКД, утвержденных Правительством РФ). Если нужна замена, то работы оплачивают жители. Возможно, УК сможет установить оборудование в рассрочку. Также можно подать заявку на участие в «Народном бюджете». В этом случае стоимость работ будет существенно ниже.
- Третьи – опасные. К счастью, их не так много. Одна из таких находится у дома №46 по Красноармейскому проспекту. Она вызывает шок и могла бы легко стать площадкой для съемок фильмов ужасов: дырявая горка, торчащие гвозди, стекла, мусор, сломанная карусель.
Еще есть такие, как у дома №116 по пр. Ленина, которые оказались на частной территории и быстро пришли в запустение. Здесь весной демонтировали часть игрового оборудования, которое представляло опасность, но перекошенные карусели и лестницы с баскетбольным кольцом в зарослях бурьяна остались. При этом сказать, что она не нужна, нельзя: на ней гуляют дети, но это больше похоже на безысходность, чем на реальный выбор места прогулки малышей.
Когда несколько лет назад в Туле начинали действовать программы по благоустройству дворов, вопрос был решен однозначно: отвечает за состояние детских площадок собственник территории. То есть жители, если это придомовая территория, администрация округа, если это муниципальная земля, и другие владельцы, если земля находится в частных руках. Жители, в свою очередь, делегируют свои обязанности УК, равно как и содержание общедомового имущества, к которому относятся детские площадки.
В Правилах благоустройства Тулы несколько пунктов посвящены детским площадкам: какое должно быть покрытие, расстояние от стены дома, высота и ширина горки и др. К сожалению, многие имеют пометку «рекомендовано».
Тем не менее, есть общие требования, которые распространяются на все детские городки (пункт 8.2.49):
- летом на площадках должны песком засыпать неровности;
- в теплое время года регулярно подметать и увлажнять по утрам;
- зимой очищать от снега при толщине слоя выше 15 см;
- своевременно красить. Ограждения и оборудование красят два раза в год, ремонт – по мере необходимости;
- комиссионное обследование должно проводиться не реже одного раза в месяц, с оформлением акта.
Ответственность за содержание детских площадок и обеспечение безопасности возлагается на лиц, осуществляющих их эксплуатацию и обслуживание, согласно договору (пункт 8.2.50 Правил).
В Пролетарском округе решить непонимание между УК и жителями помогает местная администрация:
Глава округа:
Сергей Шестаков
- Если жители приняли решение о ремонте или замене детской площадки, определили сумму работ и источник финансирования, а управляющая компания не хочет выполнять их решение, то они могут обратиться в администрацию округа. Мы подключим к решению этого вопроса прокуратуру. Также можем инициировать комиссионную проверку состояния детской площадки.
Куда жаловаться
- Пролетарский округ: ул. Марата, 162-а. Тел. 41-02-51.
- Центральный округ: ул. Тургеневская, 67. Тел. 31-23-75.
- Зареченский округ: ул. Литейная, 10. Тел. 47-00-55.
- Привокзальный округ: ул. Болдина, 50. Тел. 56-31-73.
- Советский округ: ул. Вересаева, 2. Тел. 30-17-05.