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Туляки: «На ж/д переезде на ул. Д. Гумилевской водители постоянно нарушают ПДД!»
Кадр из видео.

Туляки: «На ж/д переезде на ул. Д. Гумилевской водители постоянно нарушают ПДД!»

По словам наших читателей, такое безобразие происходит каждое утро.

Ранее Myslo писал, что в Туле на железнодорожном переезде на ул. Доктора Гумилевской водители постоянно нарушают ПДД. Об этом в редакцию сообщали обеспокоенные жители.

Сегодня читатели вновь прислали видео нарушений ПДД на этом участке. Просим сотрудников ГИБДД обратить внимание на этот факт.

 

Согласно п.11.4 ПДД обгон запрещен:

  • на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной;
  • на пешеходных переходах;
  • на железнодорожных переездах и ближе чем на 100 метров перед ними;
  • на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях;
  • в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.

За нарушение правил дорожного движения предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

вчера, в 13:37 +7
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