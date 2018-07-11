Туляки: «На ж/д переезде на ул. Д. Гумилевской водители постоянно нарушают ПДД!»

Кадр из видео.

По словам наших читателей, такое безобразие происходит каждое утро.

Ранее Myslo писал, что в Туле на железнодорожном переезде на ул. Доктора Гумилевской водители постоянно нарушают ПДД. Об этом в редакцию сообщали обеспокоенные жители.

Сегодня читатели вновь прислали видео нарушений ПДД на этом участке. Просим сотрудников ГИБДД обратить внимание на этот факт.

Согласно п.11.4 ПДД обгон запрещен:

на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной;

на пешеходных переходах;

на железнодорожных переездах и ближе чем на 100 метров перед ними;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях;

в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.

За нарушение правил дорожного движения предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.