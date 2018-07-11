Кадр из видео.
Туляки: «На ж/д переезде на ул. Д. Гумилевской водители постоянно нарушают ПДД!»
По словам наших читателей, такое безобразие происходит каждое утро.
Ранее Myslo писал, что в Туле на железнодорожном переезде на ул. Доктора Гумилевской водители постоянно нарушают ПДД. Об этом в редакцию сообщали обеспокоенные жители.
Сегодня читатели вновь прислали видео нарушений ПДД на этом участке. Просим сотрудников ГИБДД обратить внимание на этот факт.
Согласно п.11.4 ПДД обгон запрещен:
- на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной;
- на пешеходных переходах;
- на железнодорожных переездах и ближе чем на 100 метров перед ними;
- на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях;
- в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.
За нарушение правил дорожного движения предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
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