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Разрушенные стены: Как тулякам сделать перепланировку в квартире по правилам

Разрушенные стены: Как тулякам сделать перепланировку в квартире по правилам

Разбираемся вместе с консультантом отдела ЖКХ Главного управления по Привокзальному территориальному округу Ольгой Пономаревой.

В редакцию Myslo позвонила тулячка Ирина. Она рассказала, что ее сосед сверху уже долгое время делает ремонт.
 
– Ощущение, что он перестроил квартиру, сломал стены. Ругаться с ним я не хочу. Можно ли пожаловаться на него анонимно? И что законно можно «перекроить» в квартире? 
 
Для начала разберемся с терминами. Перепланировка  – это изменение конфигурации помещения: перенос перегородок, стен и пр. Переустройство представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического оборудования, например замена газовых плит на электрические, перемещение отопительных приборов и т.д. И перепланировка, и переустройство требует внесения изменений в технический паспорт. 
 

Кто дает разрешение?

При любой перепланировке необходим проект. Его созданием занимаются лицензированные организации. Они несут ответственность за то, что перепланировка соответствует строительным нормам и будет безопасной для окружающих. 
 
Если перепланировка проводится внутри квартиры, согласие собственников не требуется. Но если вы затронете хотя бы сантиметр фасада, без согласия соседей не обойтись.
 
По Жилищному кодексу, фасад и придомовая территория – это общедомовое имущество, поэтому если вы, например, решите из обычного окна сделать панорамное, тем самым уменьшив площадь фасада, придется заручиться согласием 100% собственников. 
А если ваша перепланировка или переустройство только касается общего имущества, то достаточно будет согласия 2/3 собственников дома. Например, если вы решите вместо одной батареи в комнате установить две, тем самым затронув общую систему отопления в доме.
 

Как оформить документы?

Чтобы внести изменения в технический паспорт помещения, понадобится разрешение местной администрации. Для этого нужно представить паспорт, копию правоустанавливающих документов на жилое помещение, копию технического паспорта помещения и проект перепланировки или переустройства. 
 
Документы можно подать в органы местного самоуправления, в МФЦ или через портал госуслуг.
 
Если перепланировка планируется в доме, который имеет историческую ценность, может потребоваться также разрешение Инспекции по государственному архитектурно-строительному надзору.
 

Как узаконить самовольную перепланировку? 

Самовольная перепланировка – это нарушение. Его может выявить администрация или УК. Акты обследования помещений направляются в Государственную жилищную инспекцию Тульской области. 
Именно ГЖИ выносит решение о привлечении нанимателя к административной ответственности. Кстати, если квартира находится в социальном найме, то ответственность несет арендатор жилья. 
Штраф за самовольную перепланировку для физических лиц составляет 2500 руб. Однако это еще не всё.
Администрация направляет собственнику уведомление о том, что он обязан привести помещение в первоначальный вид.
 
Срок на устранение нарушений дается реальный и порой достигает нескольких месяцев. Если нарушитель игнорирует уведомление администрации, дело передается в суд.
 
Кстати, нарушитель вместо приведения жилья в первоначальный вид может узаконить изменения через суд. Для этого ему нужно будет доказать, что перепланировка не несет опасности, и при необходимости представить согласие собственников. Также суд затребует техническое заключение о состоянии строительных конструкций после проведенной перепланировки. А значит, нарушителю придется заказывать экспертную оценку. 
 

Можно ли пожаловаться анонимно? 

Любой житель дома, заметив возможно опасную перепланировку, может составить жалобу в ГЖИ или УК. Заявить о нарушителе можно устно, письменно или по электронной почте. Анонимные сообщения не рассматриваются. 
 
Кстати, скрыться от проверки не получится. Если собственник не впускает сотрудников управляющей компании и администрации в квартиру, его через суд обяжут предоставить квартиру для обследования. 
 
буква закона

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ (ред. от 04.06.2018). Глава 4. Статьи 25-29.

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Автор: Оксана Грудинина, вчера, в 13:15 +2
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