Разрушенные стены: Как тулякам сделать перепланировку в квартире по правилам
Разбираемся вместе с консультантом отдела ЖКХ Главного управления по Привокзальному территориальному округу Ольгой Пономаревой.
В редакцию Myslo позвонила тулячка Ирина. Она рассказала, что ее сосед сверху уже долгое время делает ремонт.
– Ощущение, что он перестроил квартиру, сломал стены. Ругаться с ним я не хочу. Можно ли пожаловаться на него анонимно? И что законно можно «перекроить» в квартире?
Для начала разберемся с терминами. Перепланировка – это изменение конфигурации помещения: перенос перегородок, стен и пр. Переустройство представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического оборудования, например замена газовых плит на электрические, перемещение отопительных приборов и т.д. И перепланировка, и переустройство требует внесения изменений в технический паспорт.
Кто дает разрешение?
При любой перепланировке необходим проект. Его созданием занимаются лицензированные организации. Они несут ответственность за то, что перепланировка соответствует строительным нормам и будет безопасной для окружающих.
Если перепланировка проводится внутри квартиры, согласие собственников не требуется. Но если вы затронете хотя бы сантиметр фасада, без согласия соседей не обойтись.
По Жилищному кодексу, фасад и придомовая территория – это общедомовое имущество, поэтому если вы, например, решите из обычного окна сделать панорамное, тем самым уменьшив площадь фасада, придется заручиться согласием 100% собственников.
А если ваша перепланировка или переустройство только касается общего имущества, то достаточно будет согласия 2/3 собственников дома. Например, если вы решите вместо одной батареи в комнате установить две, тем самым затронув общую систему отопления в доме.
Как оформить документы?
Чтобы внести изменения в технический паспорт помещения, понадобится разрешение местной администрации. Для этого нужно представить паспорт, копию правоустанавливающих документов на жилое помещение, копию технического паспорта помещения и проект перепланировки или переустройства.
Документы можно подать в органы местного самоуправления, в МФЦ или через портал госуслуг.
Если перепланировка планируется в доме, который имеет историческую ценность, может потребоваться также разрешение Инспекции по государственному архитектурно-строительному надзору.
Как узаконить самовольную перепланировку?
Самовольная перепланировка – это нарушение. Его может выявить администрация или УК. Акты обследования помещений направляются в Государственную жилищную инспекцию Тульской области.
Именно ГЖИ выносит решение о привлечении нанимателя к административной ответственности. Кстати, если квартира находится в социальном найме, то ответственность несет арендатор жилья.
Штраф за самовольную перепланировку для физических лиц составляет 2500 руб. Однако это еще не всё.
Администрация направляет собственнику уведомление о том, что он обязан привести помещение в первоначальный вид.
Срок на устранение нарушений дается реальный и порой достигает нескольких месяцев. Если нарушитель игнорирует уведомление администрации, дело передается в суд.
Кстати, нарушитель вместо приведения жилья в первоначальный вид может узаконить изменения через суд. Для этого ему нужно будет доказать, что перепланировка не несет опасности, и при необходимости представить согласие собственников. Также суд затребует техническое заключение о состоянии строительных конструкций после проведенной перепланировки. А значит, нарушителю придется заказывать экспертную оценку.
Можно ли пожаловаться анонимно?
Любой житель дома, заметив возможно опасную перепланировку, может составить жалобу в ГЖИ или УК. Заявить о нарушителе можно устно, письменно или по электронной почте. Анонимные сообщения не рассматриваются.
Кстати, скрыться от проверки не получится. Если собственник не впускает сотрудников управляющей компании и администрации в квартиру, его через суд обяжут предоставить квартиру для обследования.
буква закона
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ (ред. от 04.06.2018). Глава 4. Статьи 25-29.
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