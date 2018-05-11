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Житель Тульской области с ножом напал на полицейского

Житель Тульской области с ножом напал на полицейского

Злоумышленника заключили под стражу.

Прокурор Арсеньевского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 62-летнего К. в ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В ходе следствия установлено, что 11 апреля старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска прибыл к одному из домов п. Истьино для проверки сообщения о противоправном деянии. На месте происшествия находился пьяный подозреваемый. Полицейский представился ему и стал опрашивать.

Внезапно злоумышленник напал на сотрудника полиции и ударил его ножом два раза в шею.

Судом обвиняемому К. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Одоевский районный суд для рассмотрения по существу. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:36 +1
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