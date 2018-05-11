Туляк: «Дворники выкинули с Вечного огня свежие цветы, возложенные ко Дню Победы»

Их не смутило даже то, что в это время возле мемориала «Три штыка» шла смена почетного караула.

В редакцию Myslo обратился тульский фотограф Александр Весна. Мужчина попросил предать огласке факт, свидетелем которого он стал 10 мая 2018 года.

– 9 Мая вся Тула праздновала День Победы. Туляки несли цветы к мемориалам, памятникам и братским могилам. К Вечному огню цветы возлагали тульские ветераны. 10 мая я пришел поснимать почетный караул и сам мемориал. Каково же было мое возмущение, когда я увидел, что дворники-гастарбайтеры собирали свежие цветы, ломали их пачками через колено и засовывали в мусорные мешки. В это время как раз проходила смена почетного караула, но это дворников не смутило. Мне кажется, это неправильно. Так нельзя! Цветы еще не увяли, зачем их так варварски выбрасывать?!

Александр поделился с редакцией Myslo фотографиями этого происшествия.