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На доходы от платных парковок в Туле сделают «лежачих» полицейских возле школ

На доходы от платных парковок в Туле сделают «лежачих» полицейских возле школ

В 2017 году проект принес в бюджет более 12 миллионов рублей.

Депутат Тульской городской Думы, председатель постоянной комиссии по жизнеобеспечению города, транспорту и связи Анастасия Дементьева провела заседание рабочей группы по контролю за целевым использованием средств, поступающих в бюджет муниципального образования город Тула, от реализации проекта платного парковочного пространства. В нем приняли участие также представители координационного совета общественного движения «Свободная Тула».

О результатах деятельности оператора платного парковочного пространства доложил зам. начальника управления – начальник отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Ярцев.

Напомним, что пилотный проект платных городских парковок на двух территориальных зонах в центральной части Тулы начал функционировать с 15 октября 2015 года. Общее количество обустроенных машино-мест составляло 5343, из них 4640 – платные, 530 – бесплатные для инвалидов, 173 – бесплатные, в том числе возле объектов здравоохранения.

В октябре 2016 года совместно с общественностью были подведены итоги.

Проект показал убыток в 13 миллионов рублей. Общественники настояли на оптимизации платных городских парковок.

Вопросу оптимизации затрат на проект был посвящен Штаб по развитию города 25 января 2017 года. Все предложения были просчитаны и в апреле 2017 года на Штабе по стратегическому развитию города Тулы под председательством первого зама губернатора Тульской области – председателя правительства Тульской области Юрия Андрианова было решено: сократить платное парковочное пространство, сократить бесплатное время парковки и повысить плату за нее.

После принятия решения на заседании Тульской городской Думы в мае 2017 года изменения вступили в силу 3 июля 2017 года.

С учетом изменений общее количество платных парковочных мест сократилось до 1510. Стоимость парковки увеличена до 40 рублей за один час.

Стоимость абонементов увеличена на 50%. Все виды абонементов сохранены: абонемент на день – 135 рублей, на неделю – 600 рублей, на месяц – 2250 рублей, на квартал – 6000 рублей.

На заседании рабочей группы была рассмотрена финансовая составляющая проекта платного парковочного пространства в 2017 году. Так, расходы на содержание и обслуживание парковочного пространства составили 37 083 560 рублей.

Средства, поступившие в бюджет по итогам работы парковок в 2017 году (оплата времени парковки, в т.ч. абонементы, и штрафы) – 49 809 274  рублей.

Таким образом, доход от реализации проекта платных парковок в 2017 году составил 12 725 714 рублей.

– После проведения оптимизации платного парковочного есть положительная динамика, – отметил Дмитрий Ярцев. – В 2016 году доход от работы платного парковочного пространства составил 810 тысяч рублей. В 2017 году доход составил уже более 12 миллионов рублей. Основной статьей расходов в проекте является уборка платного парковочного пространства и обслуживание оператора.

– Когда проект внедрялся, мы говорили: как только появятся положительные финансовые результаты от его реализации, мы будем обсуждать, на какие цели направить средства, – пояснила Анастасия Дементьева. – Доходы от проекта предложено направить на приведение в соответствие с требованиями безопасности улично-дорожной сети вблизи детских образовательных учреждений – школ и детских садов. Речь идет о нанесении разметки, установки светофоров, ограждений, искусственных неровностей.

По словам депутата, в 2018 году работы по обеспечению безопасности будут проведены в Советском округе в качестве пилотной площадки.

Также в ходе заседания рабочей группы был рассмотрен вопрос о парковочной зоне по ул. Союзной, которая вмещает порядка 200 машин. После открытия Тульской набережной и проведения капитального ремонта дорожного полотна, здесь предполагается организовать парковку для гостей города.

Анастасия Дементьева:

Анастасия Дементьева

– Стоянка должна быть доступной и бесплатной для туристов, не должна превратиться в ночную парковку.

Участник рабочей группы собирают предложения о работе данной парковочной зоны, чтобы обсудить этот вопрос на своем следующем заседании. У вас тоже есть предложения? Пишите их под этим постом – мы передадим их в рабочую группу.  

Представитель координационного совета движения «Свободная Тула» Станислав Курский:

Станислав Курский

– Общими усилиями мы выявляем проблемные вопросы и находим оптимальные решения. Тех, кто недоволен работой проекта платных парковок в Туле, практически не осталось.

 

Сюжет: Платные парковки в Туле
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Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 16:45 0
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