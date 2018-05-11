В воскресенье, 13 мая, в центре Тулы запретят продажу алкоголя
Ограничения связаны с проведением футбольного матча «Арсенал – Локомотив».
Тульский «Арсенал» в воскресенье примет у себя действующего Чемпиона России – столичный «Локомотив». Встреча начнётся в 14.00 на домашнем стадионе канониров.
В соответствии с действующим региональным законодательством в торговых точках, расположенных в радиусе километра от стадиона будут введены ограничения на продажу алкогольной продукции.
Приобрести крепкие спиртные напитки, а также пиво, сидр, пуаре и медовуху нельзя будет с 12.00 до 19.00.
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