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В воскресенье, 13 мая, в центре Тулы запретят продажу алкоголя

В воскресенье, 13 мая, в центре Тулы запретят продажу алкоголя

Ограничения связаны с проведением футбольного матча «Арсенал – Локомотив».

Тульский «Арсенал» в воскресенье примет у себя действующего Чемпиона России – столичный «Локомотив». Встреча начнётся в 14.00 на домашнем стадионе канониров.

В соответствии с действующим региональным законодательством в торговых точках, расположенных в радиусе километра от стадиона будут введены ограничения на продажу алкогольной продукции.

Приобрести крепкие спиртные напитки, а также пиво, сидр, пуаре и медовуху нельзя будет с 12.00 до 19.00.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:25 +1
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