В воскресенье, 13 мая, в центре Тулы запретят продажу алкоголя

Тульский «Арсенал» в воскресенье примет у себя действующего Чемпиона России – столичный «Локомотив». Встреча начнётся в 14.00 на домашнем стадионе канониров.

В соответствии с действующим региональным законодательством в торговых точках, расположенных в радиусе километра от стадиона будут введены ограничения на продажу алкогольной продукции.

Приобрести крепкие спиртные напитки, а также пиво, сидр, пуаре и медовуху нельзя будет с 12.00 до 19.00.