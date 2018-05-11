В Тульской области работают горячие линии по профилактике клещевых инфекций

Получить консультацию специалистов Роспотребнадзора можно по телефону или электронной почте.

Пока городские территории обрабатывают от клещей, сотрудники регионального Управления рассказывают тулякам о профилактических мерах – за неделю на тематическую горячую линию поступило более 300 обращений. Консультацию специалистов можно получить с 9.00 до 16.00 по телефонам:

в Туле и Киреевском районе по телефонам: 37-30-77, 37-07-06, 37-33-25, 22-37-56,

в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8(48753)4-09-09, 8(48753) 4-09-07,

в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8(48741)6-54-56,

в Новомосковске, Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8(48762)6-45-81, 6-50-70,

в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8(48742)4-16-10, 8(48763)2-48-96,

в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8(48751)5-33-81, 8(48755)22-0-66.

Также ответы на интересующие вопросы можно получить по электронной почте, отправив обращение на один из следующих адресов: epid@71.rospotrebnadzor.ru и epid.fbuz@mail.ru.