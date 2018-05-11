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В Киреевске полицейские задержали хозяина наркопритона

В Киреевске полицейские задержали хозяина наркопритона

В квартире 37-летнего мужчины находились наркоманы и хранились приспособления для курения марихуаны.

Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Киреевскому району при проведении оперативных мероприятий задержан 37-летний мужчина. По информации пресс-службы регионального УМВД, он подозревается в организации и содержании наркопритона.

В присутствии понятых в его квартире обнаружены и изъяты приспособления для курения наркотиков, на котором, согласно заключению экспертов, имеются следы тетрагидроканнабинола. Во время задержания в квартире, помимо владельца, находились люди, предположительно, употреблявшие наркотики. О

ни были доставлены на медицинское освидетельствование, которое диагностировало наркотическое опьянение. В отношении них составлены административные протоколы. Подозреваемый признался в преступления. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:50 0
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