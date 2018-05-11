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Директора двух тульских предприятий подозреваются в невыплате зарплаты

Директора двух тульских предприятий подозреваются в невыплате зарплаты

В отношении руководителей возбуждены и расследуются уголовные дела.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждены уголовные дела в отношении руководителей двух коммерческих организаций – ООО «Регион плюс» и ООО «Производственный комбинат «СтройИмпекс». Они подозреваются в невыплате заработной платы своим сотрудникам.

Директор ООО «Регион плюс» с мая по декабрь прошлого года не выплатил деньги и отпускные одному из своих сотрудников. Руководитель производственного комбината на протяжении нескольких месяцев игнорировал требования своих бывших работников о выплате заработанных средств.

В рамках уголовных дел проводятся необходимые следственные действия, принимаются меры, направленные на возмещение причиненного потерпевшим ущерба. Расследования продолжаются.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:16 +1
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