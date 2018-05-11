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В Туле городские территории обрабатывают от клещей
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле городские территории обрабатывают от клещей

Всего планируется обработать порядка 217 объектов; предполагаемая площадь обработки — 173 га.

В Туле специалисты ведут противоклещевую обработку. Сегодня, 11 мая, работы проводились на территории Богородичного Щегловского мужского монастыря общей площадью более двух гектаров.

Напомним, администрация Тулы заключила контракт с ООО «Центр гигиены, санитарии, экологии населения» на сумму 424 тысячи рублей по акарицидной обработке мест массового пребывания жителей.

Всего планируется обработать порядка 217 объектов; предполагаемая площадь обработки — 173 га. Противоклещевая обработка уже проведена на территории мемориала «Защитникам неба Отечества», в Баташевском саду, на набережной реки Упы и др.

После выполнения противоклещевой обработки на местах устанавливаются предупреждающие таблички с датой проведения работ. Обращаем ваше внимание на то, что находиться на территории запрещено в течение трех дней после обработки.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:57 +1
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