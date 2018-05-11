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Музей «Тульские древности» приглашает на ночные экскурсии и мастер-классы
Фото Романа Солопова

Музей «Тульские древности» приглашает на ночные экскурсии и мастер-классы

Посетителей ждёт дегустация чая, живая музыка и занятия от мастерицы Екатерины Зерновой.

Музей «Тульские древности» приглашает на традиционную акцию «Ночь музеев», которая состоится 19 мая. С 17.00 до 19.00 мастерица Екатерина Зернова проведёт увлекательные занятия по рукоделию – на протяжении ночи в музее будут делать разные кисти и рассматривать экспонаты из запасников музея.

В фойе музея будет работать студия праздничного аквагрима, а в 18 часов начнётся дегустация чая из музейной коллекции. Каждый посетитель сможет ощутить целебные свойства травяных настоев, попробовав их на вкус.

В 17 часов и в 18.15 – интерактивное занятие «За семью печатями». Посетителей ждет знакомство с предметами, которые помогали нашим предкам учиться, постигать разные науки и исследовать историю родного края. Завершением «Ночи музеев» в «Тульских древностях» станет живой концерт ансамбля «Легенда».

19 мая в Советском Союзе отмечали День пионерии. Совершить увлекательное путешествие во времени смогут посетители Музея купеческого быта в Епифани. Гости вспомнят факты из истории пионерии, пионерские символы, ритуалы и традиции, поучаствуют в викторинах, конкурсах и играх. А в конце праздника всех ждёт пионерский костер и печёная картошка. Начало – в 18.00.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:33 +1
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