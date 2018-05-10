Какие дома в Туле останутся без электричества 11 мая

В пятницу работы пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

пр-т Ленина, 91-а, 91, 105, 85-а, 85,

ул. Демонстрации, 40,

ул. Лейтейзена, 12-б, 76,

ул. М. Горького, 1-б,

ул. Сызранская, 10,

Одоевское шоссе, 98, 102-а,

ул. Тихмянова, 40,

ул. Волкова, 15, 17, 19,

пер. Черняковский, 2-10 (чётн.), 1, 3,

ул. Благовещенская, 7, 7-а, 8, 8-в, 9, 12, 18,

пер. Благовещенский, 4,

пер. Союзный,

Мясново: ул. Санаторная, 56,

ул. Тихмянова, 25-39 (нечётн.), 43, 45, 47,

Одоевское шоссе, 70-96 (чётн.),

ул. Воздухофлотская, 59-81 (нечётн.), 58-82 (чётн.),

10-й пр-д, 42-б, 42-в,

11-й пр-д, 43-а, 43-б, 43-59 (нечётн.), 42-62 (чётн.), 48-а, 50-а, 58-а,

12-й пр-д, 23-57 (нечётн.), 24-54 (чётн.), 48-б, 45-а, 53-а,

13-й пр-д, 23-51,

ул. Гастелло, 7-39 (нечётн.), 8-а-32 (чётн.),

ул. Панфиловцев, 50-66 (чётн.), 41-59 (нечётн.),

ул. Добролюбова, 17-33 (нечётн.), 18-30 (чётн.),

ул. С. Ковалевской, 38,

ул. Панфиловцев, 61-73 (нечётн.), 70-82 (чётн.),

ул. Поленова, 22-30 (чётн.), 23-37 (нечётн.),

ул. Бородина, 38,

ул. Кутузова, 97-131 (нечётн.),

ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.),

ул. Попова, 40-59,

ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.),

ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.),

ул. Гастелло, 41,

ул. Панфиловцев, 54, 68, 74, 84,

ул. Крылова, 30-46 (чётн.); 31-47 (нечётн.),

11-й пр-д, 1-19 (нечётн), 2-22 (чётн.),

ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 35-53 (нечётн.),

12-й пр-д, 2-9, 2-а,

2-й Речной пр-д, 1-10,

1-й Речной пр-д, 1-10,

1-й пр-д, 18-23, 36-39,

пр-д Гончарова, 10-а-22, 8-19,

ул. Красина, 73, 77, 78, 80,

ул. Речная, 2-9.