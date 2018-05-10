Маршруты «Тула-Щекино» и «Тула-Ясногорск» могут сократить

Фото из архива Myslo.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Родион Дудник в ходе прямой линии подтвердил, что сейчас действительно рассматривается возможность сокращения маршрута «Тула-Щекино» до автовокзала. На данный момент маршрутки идут через весь город до автостанции в Заречье.

Родион Дудник – Сейчас этот вопрос в проработке. Но конкретных сроков пока назвать не могу. Мы предполагаем сократить его до автовокзала, чтобы межмуниципальный транспорт не ехал через всю Тулу до Заречья. То же мы сейчас думаем и про Ясногорский автобус, который проезжает через весь город до автовокзала.

Предполагается таким образом упорядочить работу пригородного транспорта.

Напомним, жители Щекино с такой постановкой вопроса не согласны. Они разместили в интернете петицию, которую подписали уже 1000 человек.