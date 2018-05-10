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В Туле пройдет флешмоб «Осторожно – окна! Дети не летают»
PhotoXPress.ru

В Туле пройдет флешмоб «Осторожно – окна! Дети не летают»

С наступлением тепла ежегодно происходят несчастные случаи падения детей из окон. Чаще всего это дети от года до семи лет.

12 мая в 11.00 в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Тульской области Наталии Зыковой пройдет флешмоб с раздачей информационных листовок и памяток для родителей. Цель акции — привлечение общественности к проблеме детского травматизма и выпадения детей из окон.

Для предотвращения случаев падения детей из окон рекомендуется:

  • не оставлять ребенка без присмотра в помещении, где открыто настежь окно или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть;
  • фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны, чтобы предупредить их самопроизвольное или слишком легкое открывание ребенком;
  • не пренебрегать средствами детской защиты на окнах: металлопластиковые окна в доме, где есть ребенок, должны быть оборудованы специальными гребенками, предотвращающими открывание окон детьми;
  • не забывать об этих правилах, находясь в гостях.

Чаще всего трагические случаи происходят из-за того, что дети, оставленные без присмотра на непродолжительное время, самостоятельно забираются на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели, стоящие рядом с подоконником.

Из объяснений большинства родителей пострадавших детей следует, что антимоскитную сетку они считали надежным приспособлением для безопасности ребенка. Однако это не соответствует действительности. Антимоскитная сетка конструктивно не предназначена для того, чтобы выдержать детский вес, и смонтирована таким образом, что при существенном нажатии выпадет.

Хештег акции «#ДетиНЕлетают». Координаторы акции: Николай Евтушенко (8 953-962-98-82), Савина Ольга (8 915-686-36-18).

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:51 +3
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Люди
Наталия Зыкова
Место
Тула

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