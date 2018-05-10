Тульских землевладельцев ждет масштабная проверка Росреестра

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В силу вступил приказ Минэкономразвития РФ о проведении внеплановых проверок.

24 апреля 2018 года Росреестр проводит внеплановые проверки, если обнаружит признаки нарушения земельного законодательства. Среди них:

площадь используемого земельного участка не соответствует площади, указанной в Едином государственном реестре недвижимости;

местоположение границ участка не совпадает со сведениями ЕГРН;

использование участка не соответствует целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) виду разрешенного использования земельного участка;

на земельном участке, предназначенном для строительства, отсутствуют капитальные объекты, не ведутся работы по строительству таких объектов.

Перечисленные нарушения обязательных требований утверждены приказом Минэкономразвития РФ, вступившим в силу 24 апреля этого года.

В министерстве имущественных и земельных отношений напоминают, что землевладельцы и землепользователи вправе провести своевременные мероприятия по самоконтролю, в том числе обратиться к специалистам, осуществляющим геодезические работы. Сведения об участках содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.