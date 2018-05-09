Петицию против сокращения маршрута «Тула-Щекино» подписало более тысячи человек

Борьба щекинцев за сохранение маршрута «Тула-Щекино» идет несколько месяцев. Власти предлагают перенести конечную остановку маршрута с зареченской автостанции на автовокзал на проспекте Ленина. По мнению чиновников, это поможет разгрузить дороги в центре Тулы.

Однако пассажиры с этим не согласны. В апреле они создали петицию в интернете. Сейчас её поддержали уже 1080 человек.

Щекинцы уверены, перенос конечной остановки не только не разгрузит центр, но и, напротив, создаст еще большие проблемы на дорогах.

- Если направить щекинские автобусы на автовокзал на «Три штыка», то в Туле произойдет транспортный коллапс. Въезд в Тулу от Зеленстроя до ул. Станиславского — это «бутылочное горлышко» которое необходимо расширять. Это место постоянных пробок. И пробки эти не от щекинских автобусов, а от личного транспорта и троллейбусов. При повороте налево на ул. 9 Мая постоянно пробка. Если щекинские автобусы станут поворачивать там с проспекта (интервал движения 5−10 минут), весь проспект от педуниверситета до 9 Мая встанет, — говорится в петиции.

Но главный аргумент пассажиров маршруток — увеличение стоимости проезда:

- Стоимость билета до Заречья на 6 рублей дороже чем до 9 Мая. Зато по городу это + 20 руб. Получится что стоимость поездки увеличится на 14 руб. Вроде не смертельно. Но это + 30 руб. в день или 630 руб. доп. расходов в месяц (30×21 день).

Люди также переживают, что им придется подолгу ждать общественный транспорт возле автовокзала, что увеличит их время в пути минимум на полчаса.

Отстаивать свою позицию щекинцы готовы не только в интернете. Они направили свои жалобы губернатору Тульской области Алексею Дюмину и главе администрации Тулы Евгению Авилову.

Вопрос о маршрутках рассмотрели на совещании в здании правительства. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил своему первому заместителю Юрию Андрианову, министерству транспорта и дорожного хозяйства совместно с администрациями Щекинского района и Тулы проработать этот вопрос и представить свои предложения до 14 мая.

Вопрос о маршрутках рассмотрели на совещании в здании правительства. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил своему первому заместителю Юрию Андрианову, министерству транспорта и дорожного хозяйства совместно с администрациями Щекинского района и Тулы проработать этот вопрос и представить свои предложения до 14 мая.