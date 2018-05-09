новости
новости
Регистрация
В Туле откроется горячая линия о ВИЧ-инфекции

В Туле откроется горячая линия о ВИЧ-инфекции

Роспотребнадзор рассказал о работе «горячей линии» в период проведения Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

Управление Роспотребнадзора по Тульской области информирует, что в период проведения Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Международному дню памяти жертв СПИДа и Всемирному дню борьбы со СПИДом, с 14 по 20 мая 2018 года будет организована работа «горячей линии» и консультации по профилактике ВИЧ-инфекции.

Любой интересующий вопрос по профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе формированию навыков безопасного поведения, ценностного отношения к своему здоровью, можно задать специалистам в онлайн режиме, по электронной почте: epid@71.rospotrebnadzor.ru, epid.fbuz@mail.ru, и по телефонам «горячей линии»:

  • В Туле и Киреевском районе по телефонам: 37−33−25, 37−07−06, 37−31−94, 22−37−56, 22−36−01;

  • В Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8 (48753) 4−09−09, 8 (48753) 4−09−07;

  • В Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8 (48741) 6−54−56;

  • В городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8 (48762) 6−45−81, 6−50−70;

  • В Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8 (48742) 4−16−10, 8 (48763) 2−48−96;

  • В Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8 (48751) 5−33−81, 8 (48755) 22−0-66.

Цель мероприятия — привлечение внимания общественности к проблеме распространения заболевания, а также объединения усилий органов государственной власти и общественных организаций для повышения информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов о проблеме ВИЧ-инфекции в подростковой и молодежной среде, формирование навыков безопасного поведения, ценностного отношения к своему здоровью, развитие социальной активности молодежи в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции.

Автор: Юлия Королева, вчера, в 22:00 0
Другие статьи по темам
Событие
ВИЧСПИДгорячая линия
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

День Победы в Туле: праздничный концерт и фейерверк
День Победы в Туле: праздничный концерт и фейерверк
На арт-чаепитии туляков научат разбираться в современном искусстве
На арт-чаепитии туляков научат разбираться в современном искусстве
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.