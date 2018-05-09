В Туле откроется горячая линия о ВИЧ-инфекции

Управление Роспотребнадзора по Тульской области информирует, что в период проведения Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Международному дню памяти жертв СПИДа и Всемирному дню борьбы со СПИДом, с 14 по 20 мая 2018 года будет организована работа «горячей линии» и консультации по профилактике ВИЧ-инфекции.

Любой интересующий вопрос по профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе формированию навыков безопасного поведения, ценностного отношения к своему здоровью, можно задать специалистам в онлайн режиме, по электронной почте: epid@71.rospotrebnadzor.ru, epid.fbuz@mail.ru, и по телефонам «горячей линии»:

В Туле и Киреевском районе по телефонам: 37−33−25, 37−07−06, 37−31−94, 22−37−56, 22−36−01;

В Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8 (48753) 4−09−09, 8 (48753) 4−09−07;

В Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8 (48741) 6−54−56;

В городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8 (48762) 6−45−81, 6−50−70;

В Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8 (48742) 4−16−10, 8 (48763) 2−48−96;

В Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8 (48751) 5−33−81, 8 (48755) 22−0-66.

Цель мероприятия — привлечение внимания общественности к проблеме распространения заболевания, а также объединения усилий органов государственной власти и общественных организаций для повышения информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов о проблеме ВИЧ-инфекции в подростковой и молодежной среде, формирование навыков безопасного поведения, ценностного отношения к своему здоровью, развитие социальной активности молодежи в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции.