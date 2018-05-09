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На арт-чаепитии туляков научат разбираться в современном искусстве
На фото Павел Семенов.

На арт-чаепитии туляков научат разбираться в современном искусстве

Расскажут, как стать «профессиональным зрителем», посещать выставки и галереи, получая эстетическое удовольствие от понимания происходящего.

Организатор – Марина Логунова – автор скульптур «Тульское чаепитие», «Городовой», а также макета города и композиции на Куликовом поле.

Тема занятия «Что есть станковая картина, как она изменялась и почему распалась». Это второе арт-чаепитие в рамках просветительского проекта «От картины к арт-объекту». Помимо новых знаний, каждый получит навык ведения дискуссии на столь сложную и неоднозначную тему как восприятие современного искусства.

В этом помогут кандидат филологических наук Людмила Ивановна Решетова и современный художник Павел Семенов. Его выставка этой весной состоялась в Выставочном зале.


Скульптура "Слепой, ведущий слепого". Луиза Буржуа.

Идея организаторов — через причины изменения художественного видения и исторических моделей подвести участников встречи к пониманию современного искусства.

«К примеру, мы сможем выстроить мостик между Питером Брейгелем и Луизой Буржуа. Скульптура яркой представительницы современного искусства „Слепой, ведущий слепого“ — это перекличка через века с шедевром нидерландского живописца „Притча о слепых“. Стиль и мощь ассоциаций в обоих произведениях поражали тогда и поражают сейчас. А вот почему воплощение столь разное — мы обсудим вместе», — приоткрыла завесу будущей встречи ведущая арт-чаепития Людмила Решетова.

"Притча о слепых". Питер Брейгель.

Напомним, что просветительский проект организован для тех, кто хочет стать профессиональным зрителем. Это позволит с большей пользой посещать выставки, галереи, перфомансы, получая эстетическое удовольствие от понимания происходящего.

Арт-чаепитие состоится 12 мая в Студии Марины Логуновой. Адрес: Тула, ул. Жуковского, 29, 1-й этаж.

Справка о ведущей

Людмила Ивановна Решетова — кандидат филологических наук, в чью сферу научных интересов входят проблемы взаимодействия искусств. Является автором статей о заслуженном художнике России, члене-корреспонденте РАХ А. И. Майорове. Во время педагогической деятельности в ТГПУ им. Л. Н. Толстого разработала специальный курс для студентов «Современное и актуальное искусство». Подробнее о Решетовой.

Справка о госте

Павел Семенов начал творческий путь 2010 году с изучения истории русского и мирового авангарда. Будучи предпринимателем оставил бизнес ради искусства.


Павел Семенов. Трансформ37

Основное влияние на него оказало затворническое проживание в мастерской художника-нонконформиста Трямкина в пос. Пески Московской области. Позже Павел работал подмастерьем, а затем и самостоятельным художником в студии известного тульского художника-авангардиста Исхакова. С ним же изучал инсталляцию, перфоманс, интуитивную скульптуру, архитектурное макетирование, документальную графику. Участник порядка 10 выставок в Туле, Санкт-Петербурге и Москве. Подробнее о Семенове.

вчера, в 21:07 0
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