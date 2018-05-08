В годы Великой Отечественной войны туляки обеспечивали связь в рядах Советской армии

В военное время тульский завод «Октава» (тогда просто тульский радиозавод) был частично эвакуирован, частично станки были отданы на другие предприятия, а все кадровые рабочие ушли на фронт.

Фактически с нуля завод начал работать в июне 1942 года, когда Советской армии потребовались рупорные динамики, а годом позже – громкоговорители. Тогда на производстве трудились только женщины и подростки.

Завод совместно с одной из лабораторий в Ленинграде разработал в военное время и изготовил образцы рупорного динамического громкоговорителя. Изделия предназначались для агитации на немецком языке в сторону противника через окопные установки.

Первая партия этих изделий была отправлена на фронт уже в начале 1943 года. Как отмечали очевидцы, эффект новых устройств был потрясающий: с их внедрением резко увеличилось число немцев, сдающихся в плен.

Также в тульских цехах ремонтировали радиостанции для воинских частей, изготавливали узлы связи для местной противовоздушной обороны.

За создание необходимой фронту радиопродукции в 1944 году группа работников предприятия была отмечена медалью «За оборону Москвы».

Еще во время войны радиопромышленность снова начала производить новую аппаратуру. До конца Великой Отечественной было построено 1 800 трансляционных узлов, проложено свыше 30 000 км. радиотрансляционных линий, установлено более 1,6 миллиона радиоточек. И заводу предстояло увеличить выпуск абонентских громкоговорителей.