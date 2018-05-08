Взял ребенка в заложники: Задержанный туляк находится в больнице под охраной

Фото пресс-службы Росгвардии.

По словам полицейских, несмотря на потерю крови и серьезное ранение, он сопротивлялся при задержании.

Как стало известно Myslo, мужчина, взявший в заложники собственную полуторагодовалую дочь, прооперирован в Ваныкинской больнице и сейчас находится под охраной. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложника».

Как стало известно Myslo, ранее мужчина уже был судим по двум статьям — за умышленное причинение легкого вреда здоровью и за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Видео штурма (18+ Слабонервным не смотреть).



Видео пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Напомним, 7 мая 30-летний житель села Хрущёво удерживал в заложниках собственную полуторагодовалую дочь и угрожал ее убить. Он требовал, чтобы к нему вернулась его супруга, с которой они поссорились накануне. Предположительно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Операцию со спасению ребенка провели УМВД и Росгвардия. Чтобы спасти малышку, пришлось штурмовать дом. Подозреваемый в ходе штурма был ранен. Но несмотря на серьезное ранение и обильную потерю крови, он пытался оказывать сопротивление.

Спасенная девочка цела и невредима.

Комментарии Следственного комитета, УМВД и Росгвардии здесь.