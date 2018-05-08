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Алексей Дюмин поздравил тульских ветеранов с наступающим Днем Победы
Фото Алексея Пирязева и пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин поздравил тульских ветеранов с наступающим Днем Победы

Тех, кто не сможет присутствовать на параде Победы по состоянию здоровья, посетили с подарками лично губернатор и члены регионального правительства.

8 мая, в преддверии праздника Дня Победы, губернатор Алексей Дюмин поздравил с праздником ветеранов Великой Отечественной войны Анатолия Михайловича Добровольского и Бориса Петровича Антонова, которые по состоянию здоровья не смогут присутствовать на параде Победы.

Глава региона лично приехал к ветеранам домой, поздравил их с наступающим Днем Великой Победы и вручил «Подарок фронтовику», оформленный в виде посылки советских лет.

«Большое спасибо вам за то, что вы сделали для Тульской области, для России. На вашем примере растет и будет расти наше молодое поколение. Мы с вас берем пример. Благодаря вашей мужественности, отваге и стойкости сегодня у нас чистое, мирное небо над головой и светлое будущее», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Также в этот день ветеранов с наступающим праздником поздравили члены регионального правительства: председатель правительства Юрий Андрианов, заместитель губернатора Вячеслав Федорищев.

Отметим, что посылки в преддверии празднования Дня Победы ветеранам из числа непосредственных участников и инвалидов Великой Отечественной войны вручаются в регионе по инициативе губернатора с 2016 года. В этом году было вручено 2260 посылок.

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Анатолий Михайлович Добровольский в июне 1941 года пошел на фронт добровольцем, служил разведчиком под Таганрогом, затем на Кавказе. После ранения и госпиталя был направлен в Армению (Кировакан, Ленинакан) командиром разведвзвода.

Анатолий Михайлович имеет медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден «За службу Родине в ВС СССР» III ст., семь орденов Красной Звезды, медаль «Ветеран Вооруженных Сил СССР», орден Отечественной войны I степени, медаль «За оборону Кавказа», медаль «За отвагу на пожаре» и медаль Жукова.

После войны остался служить в Армении до 1948 года, затем командовал парашютно-десантным батальоном в Кировограде. В 1958 году переведен в Тулу в парашютно-десантную дивизию и заочно обучался в Академии им. Фрунзе.

 

Борис Петрович Антонов был призван на военную службу 8 мая 1941 года в Ленинградское пехотное краснознаменное училище, в составе которого защищал город Ленинград в июле-августе 1941 года. В ноябре в составе войск 1-го Украинского фронта принимал участие в обороне Москвы, где получил осколочное ранение. С мая 1944 года и до конца войны участвовал в операциях по освобождению Украины и Польши. Затем до 1949 года боролся с националистическим подпольем на Западной Украине.

Борис Антонов награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», орденами Отечественной войны I и II степени, Польским серебряным крестом за освобождение Польши, почетным знаком администрации г. Тулы «Участнику обороны Тулы», памятной медалью «В честь 70-летия обороны Тулы и начала контрнаступления под Москвой».

До октября 1972 г. служил в Советской армии, после демобилизации преподавал в высшем техническом училище и строительном техникуме г. Каменец-Подольский Хмельницкой области (Украина). В 2002 году переехал в Тулу.

До недавнего времени Борис Петрович активно занимался общественной деятельностью, долгие годы вел работу по патриотическому воспитанию молодежи, регулярно посещал школы, выступал перед учащимися и преподавателями.

 

Михаил Придонович Придонов, участник Великой Отечественной войны.

Михаил Придонов родился в г. Тбилиси в 1921 году, в 1939-м окончил среднюю школу. Осенью 1939 г. был призван в Красную Армию. В июне 1941 г. находился в г. Одессе, где проходил курсы младших лейтенантов, в августе – сентябре 1941 г. воевал на южном направлении в 631-м отдельном батальоне связи 273-й дивизии 6-й армии (был радистом), 17.10.1941 г. попал в плен и до 1944 г. находился в лагере для военнопленных, после неудачного побега из лагеря с 1944 г. по 05.05.1945 г. находился в концлагере Маутхаузен.

После войны поступил в архитектурно-строительный институт, работал художником на студии мультфильмов в г. Тбилиси.

Пишет и издает рассказы.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.

сегодня, в 17:30 0
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