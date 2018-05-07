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На М-2 «Крым» в массовом ДТП пострадал ребенок
Фото УГИБДД по Тульской области.

На М-2 «Крым» в массовом ДТП пострадал ребенок

Столкнулись четыре автомобиля.

6 мая в 15.10 на 219-м километре автодороги М-2 «Крым» 51-летний водитель автомобиля «Киа Соренто» устроил массовое ДТП: он врезался в стоящий «Опель Астра», который, в свою очередь, протаранил «Киа Рио», после чего последняя машина столкнулась с «Фордом».

В аварии пострадал пассажир автомобиля «Опель Астра» — мальчик 2016 года рождения. После оказания медицинской помощи ребенок был отпущен домой.

На момент ДТП мальчик находился в детском удерживающем устройстве, благодаря чему получил незначительные травмы.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:51 0
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