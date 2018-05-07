За выходные тульские госавтоинспекторы задержали 41 пьяного водителя

Один из задержанных уличён в рецидиве – его привлекут к уголовной ответственности.

Во время профилактических мероприятий сотрудниками регионального УГИБДД за выходные дни был выявлен 41 водитель, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения.

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, 21 нарушитель привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Ещё 20 автомобилистов не выполнили законные требования полицейских о прохождении медицинского освидетельствования. Один из них ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

По всем фактам были составлены административные материалы. Полицейские напоминают гражданам, что за нетрезвое вождение грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. В случае повторного нарушения водителю грозит до двух лет лишения свободы.