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За выходные тульские госавтоинспекторы задержали 41 пьяного водителя

За выходные тульские госавтоинспекторы задержали 41 пьяного водителя

Один из задержанных уличён в рецидиве – его привлекут к уголовной ответственности.

Во время профилактических мероприятий сотрудниками регионального УГИБДД за выходные дни был выявлен 41 водитель, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения.

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, 21 нарушитель привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Ещё 20 автомобилистов не выполнили законные требования полицейских о прохождении медицинского освидетельствования. Один из них ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

По всем фактам были составлены административные материалы. Полицейские напоминают гражданам, что за нетрезвое вождение грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. В случае повторного нарушения водителю грозит до двух лет лишения свободы.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:51 +2
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