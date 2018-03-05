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Тульские перевозчики платят дань: следователи заинтересовались историей поборов

Тульские перевозчики платят дань: следователи заинтересовались историей поборов

В Следственном комитете выясняют, кто написал письмо в администрацию.

3 марта на сайте администрации Тулы было размещено коллективное обращение собственников коммерческого общественного транспорта, буквально крик о помощи.

В обращении перевозчики приводят факты денежных поборов, взимаемых на протяжении нескольких лет с работников маршрутных такси.

- Следственным управлением приняты меры к установлению заявителей и организации проверки доводов, изложенных в обращении. Заявители будут приглашены на прием к руководству управления для уточнения доводов обращения, после чего обращение будет рассмотрено в установленном законом порядке, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

текст обращения

«Уважаемый Евгений Васильевич!

К Вам обращаются водители, собственники коммерческого общественного транспорта, а также диспетчеры, механики, медики, члены семей. Сложившаяся ситуация загнала нас в угол. Мы не знаем, как работать и жить дальше!

Но обо всем по порядку.

Более 15 лет назад был „поделен“ рынок пассажирских перевозок в Туле. Сегодня „большие дяди“ или так называемые „хозяева маршрутов“ ведут свою незаконную деятельность, обязывая и принуждая тысячи людей жить и работать не по закону, а „по понятиям“.

Ежемесячно мы обязаны платить ДАНЬ хозяевам этих маршрутов, а это без малого от 15 до 20 тысяч рублей.

Это негласное правило для всех, кто работает на коммерческом общественном транспорте. Если посчитать, что в Туле более 1000 маршруток и умножить на 15 тысяч рублей, получится более 15 миллионов рублей чистого дохода ежемесячно, а доход идет в карман господам В. А. Коротких, А. А. Донченко, В. Семенову, М. М. Хромову.

Что примечательно, ДАНЬ не облагается налогами, вернее, их просто никто не платит, ведь эту сумму мы обязаны сдавать налом. В год сумма, которая проходит мимо бюджета Тулы и области, просто гигантская — 180 млн рублей! Сколько детских садов и школ можно было построить на эти деньги!
Хочется отметить, что мы, в свою очередь, ведем свой бизнес в рамках закона, являемся официально зарегистрированными предпринимателями, которые в обязательном порядке выплачивают все налоги.

То есть мы, как рабы, обязаны пахать с раннего утра до позднего вечера, чтобы не просто прокормить семью, заплатить налоги, но и чтобы заработать на эту самую дань.

На днях наши „хозяева“ пошли еще дальше! Они принуждают нас к подписанию обращения к губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину, где каждое слово этого письма — откровенная ложь! „Хозяева“ утверждают, что чиновники кошмарят бизнес, не дают работать, но, увы, настоящими заложниками сложившейся ситуации являемся мы — водители, законопослушные граждане, которые просто пытаются заработать на нормальную жизнь для своих детей и семьи. Кто-то борется за огромные деньги, использует нас в своих целях, а нам, работягам, нужна лишь стабильность и отсутствие незаконных выплат „хозяину“.

Мы не хотим подписывать письмо губернатору, мы не готовы согласиться ни с одним словом из этой бумаги. Но нас заставляют это сделать, угрожая физическими действиями, угрожая „выкинуть“ нас с маршрута. Мы боимся не только за работу, но и за свою жизнь! И подобная ситуация уже случалась три года назад после забастовки водителей маршрута № 4. Методы решения вопроса тогда были именно „по понятиям“.

Фактически сегодня мы загнаны в угол, мы хотим работать и зарабатывать.

Почему мы должны ставить свои подписи под ложью и бредом! Почему мы не можем просто работать в рамках закона! Почему мы обязаны жить „по понятиям“ больших дядей?

Мы обращаемся к Вам через электронную почту, потому что боимся за свои жизни, боимся потерять кусок хлеба. Мы просим Вас о помощи и защите. Данное обращение мы также направили в правоохранительные органы и в прокуратуру».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:29 +6
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