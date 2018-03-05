Тульские перевозчики платят дань: следователи заинтересовались историей поборов

3 марта на сайте администрации Тулы было размещено коллективное обращение собственников коммерческого общественного транспорта, буквально крик о помощи.

В обращении перевозчики приводят факты денежных поборов, взимаемых на протяжении нескольких лет с работников маршрутных такси.

- Следственным управлением приняты меры к установлению заявителей и организации проверки доводов, изложенных в обращении. Заявители будут приглашены на прием к руководству управления для уточнения доводов обращения, после чего обращение будет рассмотрено в установленном законом порядке, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

текст обращения

«Уважаемый Евгений Васильевич!

К Вам обращаются водители, собственники коммерческого общественного транспорта, а также диспетчеры, механики, медики, члены семей. Сложившаяся ситуация загнала нас в угол. Мы не знаем, как работать и жить дальше!

Но обо всем по порядку.

Более 15 лет назад был „поделен“ рынок пассажирских перевозок в Туле. Сегодня „большие дяди“ или так называемые „хозяева маршрутов“ ведут свою незаконную деятельность, обязывая и принуждая тысячи людей жить и работать не по закону, а „по понятиям“.

Ежемесячно мы обязаны платить ДАНЬ хозяевам этих маршрутов, а это без малого от 15 до 20 тысяч рублей.

Это негласное правило для всех, кто работает на коммерческом общественном транспорте. Если посчитать, что в Туле более 1000 маршруток и умножить на 15 тысяч рублей, получится более 15 миллионов рублей чистого дохода ежемесячно, а доход идет в карман господам В. А. Коротких , А. А. Донченко , В. Семенову, М. М. Хромову .

Что примечательно, ДАНЬ не облагается налогами, вернее, их просто никто не платит, ведь эту сумму мы обязаны сдавать налом. В год сумма, которая проходит мимо бюджета Тулы и области, просто гигантская — 180 млн рублей! Сколько детских садов и школ можно было построить на эти деньги!

Хочется отметить, что мы, в свою очередь, ведем свой бизнес в рамках закона, являемся официально зарегистрированными предпринимателями, которые в обязательном порядке выплачивают все налоги.

То есть мы, как рабы, обязаны пахать с раннего утра до позднего вечера, чтобы не просто прокормить семью, заплатить налоги, но и чтобы заработать на эту самую дань.

На днях наши „хозяева“ пошли еще дальше! Они принуждают нас к подписанию обращения к губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину, где каждое слово этого письма — откровенная ложь! „Хозяева“ утверждают, что чиновники кошмарят бизнес, не дают работать, но, увы, настоящими заложниками сложившейся ситуации являемся мы — водители, законопослушные граждане, которые просто пытаются заработать на нормальную жизнь для своих детей и семьи. Кто-то борется за огромные деньги, использует нас в своих целях, а нам, работягам, нужна лишь стабильность и отсутствие незаконных выплат „хозяину“.

Мы не хотим подписывать письмо губернатору, мы не готовы согласиться ни с одним словом из этой бумаги. Но нас заставляют это сделать, угрожая физическими действиями, угрожая „выкинуть“ нас с маршрута. Мы боимся не только за работу, но и за свою жизнь! И подобная ситуация уже случалась три года назад после забастовки водителей маршрута № 4. Методы решения вопроса тогда были именно „по понятиям“.

Фактически сегодня мы загнаны в угол, мы хотим работать и зарабатывать.

Почему мы должны ставить свои подписи под ложью и бредом! Почему мы не можем просто работать в рамках закона! Почему мы обязаны жить „по понятиям“ больших дядей?

Мы обращаемся к Вам через электронную почту, потому что боимся за свои жизни, боимся потерять кусок хлеба. Мы просим Вас о помощи и защите. Данное обращение мы также направили в правоохранительные органы и в прокуратуру».