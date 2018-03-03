Тульские перевозчики: «Нас заставляют платить дань!»

Фото из архива Myslo.

В электронную приемную администрации Тулы поступило обращение с криком о помощи.

Авторами письма выступили водители, собственники коммерческого общественного транспорта. В письме, в частности, говорится:

«Уважаемый Евгений Васильевич!

К Вам обращаются водители, собственники коммерческого общественного транспорта, а также диспетчеры, механики, медики, члены семей. Сложившаяся ситуация загнала нас в угол. Мы не знаем, как работать и жить дальше!

Но обо всем по порядку.

- Более 15 лет назад был «поделен» рынок пассажирских перевозок в Туле. Сегодня «большие дяди» или так называемые «хозяева маршрутов» ведут свою незаконную деятельность, обязывая и принуждая тысячи людей жить и работать не по закону, а «по понятиям».

Ежемесячно мы обязаны платить ДАНЬ хозяевам этих маршрутов, а это без малого от 15 до 20 тысяч рублей. Это негласное правило для всех, кто работает на коммерческом общественном транспорте. Если посчитать, что в Туле более 1000 маршруток и умножить на 15 тысяч рублей, получится более 15 миллионов рублей чистого дохода ежемесячно, а доход идет в карман господам В. А. Коротких , А. А. Донченко , В. Семенову, М. М. Хромову . Что примечательно, ДАНЬ не облагается налогами, вернее их просто никто не платит, ведь эту сумму мы обязаны сдавать налом. В год сумма, которая проходит мимо бюджета Тулы и области, просто гигантская — 180 млн рублей! Сколько детских садов и школ можно было построить на эти деньги!

Хочется отметить, что мы в свою очередь ведем свой бизнес в рамках закона, являемся официально зарегистрированными предпринимателями, которые в обязательном порядке выплачивают все налоги.

То есть мы, как рабы, обязаны пахать с раннего утра до позднего вечера, чтобы не просто прокормить семью, заплатить налоги, но и чтобы заработать на эту самую дань.

- На днях наши «хозяева» пошли еще дальше! Они принуждают нас к подписанию обращения к губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину, где каждое слово этого письма — откровенная ложь! «Хозяева» утверждают, что чиновники кошмарят бизнес, не дают работать, но, увы, настоящими заложниками сложившейся ситуации являемся мы — водители, законопослушные граждане, которые просто пытаются заработать на нормальную жизнь для своих детей и семьи. Кто-то борется за огромные деньги, использует нас в своих целях, а нам работягам нужна лишь стабильность и отсутствие незаконных выплат «хозяину».

Мы не хотим подписывать письмо губернатору, мы не готовы согласиться ни с одним словом из этой бумаги. Но нас заставляют это сделать, угрожая физическими действиями, угрожая «выкинуть» нас с маршрута. Мы боимся не только за работу, но и за свою жизнь! И подобная ситуация уже случалась три года назад после забастовки водителей маршрута № 4. Методы решения вопроса тогда были именно «по понятиям».

Фактически сегодня мы загнаны в угол, мы хотим работать и зарабатывать. Почему мы должны ставить свои подписи под ложью и бредом! Почему мы не можем просто работать в рамках закона! Почему мы обязаны жить «по понятиям» больших дядей?

Мы обращаемся к Вам через электронную почту, потому что боимся за свои жизни, боимся потерять кусок хлеба. Мы просим Вас о помощи и защите. Данное обращение мы также направили в правоохранительные органы и в прокуратуру».

Администрация города Тулы по факту данного письма направит свои обращения в правоохранительные органы.