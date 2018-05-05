Фото obltv.ru.
Из-за коммунальной аварии пос. Ленинский остался без воды
На месте работают специалисты АО «Тулагорводоканал».
5 мая в на ул. Краснодонцев в пос. Ленинский произошел прорыв трубопровода.
На месте аварии работают специалисты Тулагорводоканала».
До окончания работ без воды остались дома по адресам:
- ул. Куйбышева,
- ул. Лермонтова,
- ул. Чкалова,
- ул. За мир,
- ул. Жуковского,
- ул. Гоголевская,
- ул. Краснодонцев,
- ул. Северная,
- ул. Слободская,
- ул. Молодёжная,
- ул. Тульская,
- ул. Дорожная,
- ул. Новослободская,
- ул. Тургеневская,
- ул. Полевая,
- пер. Полевой,
- ул. площадь Мира,
- ул. Луговая,
- ул. Центральная.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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