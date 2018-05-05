Из-за коммунальной аварии пос. Ленинский остался без воды

Фото obltv.ru.

На месте работают специалисты АО «Тулагорводоканал».

5 мая в на ул. Краснодонцев в пос. Ленинский произошел прорыв трубопровода.

На месте аварии работают специалисты Тулагорводоканала».

До окончания работ без воды остались дома по адресам:

ул. Куйбышева,

ул. Лермонтова,

ул. Чкалова,

ул. За мир,

ул. Жуковского,

ул. Гоголевская,

ул. Краснодонцев,

ул. Северная,

ул. Слободская,

ул. Молодёжная,

ул. Тульская,

ул. Дорожная,

ул. Новослободская,

ул. Тургеневская,

ул. Полевая,

пер. Полевой,

ул. площадь Мира,

ул. Луговая,

ул. Центральная.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.