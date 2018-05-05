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Из-за коммунальной аварии пос. Ленинский остался без воды
Фото obltv.ru.

Из-за коммунальной аварии пос. Ленинский остался без воды

На месте работают специалисты АО «Тулагорводоканал».

5 мая в на ул. Краснодонцев в пос. Ленинский произошел прорыв трубопровода.

На месте аварии работают специалисты Тулагорводоканала».

До окончания работ без воды остались дома по адресам:

  • ул. Куйбышева,
  • ул. Лермонтова,
  • ул. Чкалова,
  • ул. За мир,
  • ул. Жуковского,
  • ул. Гоголевская,
  • ул. Краснодонцев,
  • ул. Северная,
  • ул. Слободская,
  • ул. Молодёжная,
  • ул. Тульская,
  • ул. Дорожная,
  • ул. Новослободская,
  • ул. Тургеневская,
  • ул. Полевая,
  • пер. Полевой,
  • ул. площадь Мира,
  • ул. Луговая,
  • ул. Центральная.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:02 0
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Поселок Ленинский

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