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В Туле проходит общеобластной субботник
Фото Алексея Пирязева.

В Туле проходит общеобластной субботник

Производится высадка деревьев и кустарников по 11 адресам. Корреспонденты Myslo побывали на пересечении улиц Октябрьской и Карпова.

На пересечении ул. Октябрьской и ул. Карпова сегодня многолюдно: туляки, вооружившись граблями, лопатами и лейками, сажают деревья и кустарники. Теперь на этой территории будет расти 21 краснолистный клен и 240 кустов пузыреплодника. В работах участвуют сотрудники МКУ «Сервисный центр города Тулы» и Управления образования администрации города, а также простые жители - все те, кто неравнодушен к внешнему облику Тулы. 

В субботнике также принял участие Евгений Авилов. Глава администрации Тулы рассказал, почему именно это место выбрано для высадки деревьев:

- Губернатор Тульской области поручил привести в соответствие все въездные улицы Тулы. Пересечение ул. Октябрьской и ул. Карпова - именно такое место. Мы вместе с туляками украсим его крастнолистным кленом: деревья будут радовать и гостей, и жителей Тулы своей красотой. Кроме того, это «легкие» города. Многочисленные деревья блокируют тот негатив, который поступает с трасс. 

Евгений Авилов также отметил, что в этом году у города амбициозные планы - будет высажено порядка 15 тысяч деревьев и кустарников, в том числе - на городской набережной. Такие масштабные работы помогут сохранить «зеленый щит» Тулы, который может пострадать из-за удаления аварийных деревьев. 

- Все клены - из тульских питомников, их приживаемость - практически 100%, - продолжил Евгений Авилов. - Такие выводы мне позволяет сделать опыт прошлого года: прижились все деревья, которые мы с туляками  высадили в 2017 году в рамках общеобластного субботника.

Myslo поговорил с туляками, пришедшими на субботник. Каждый из них заверил: потрудиться на благо города в выходной день - не в тягость, а, напротив, в удовольствие. 

Валентина Панарина и Вера Перченко, сотрудники Центра Образования №5: 

- Мы постоянно выходим на субботники, - говорит Валентина Никифоровна, - Иногда убираемся возле школы, иногда - на улицах города. Я считаю, это долг каждого жителя Тулы. Мы обязаны делать город красивее, вместе сажать деревья, цветы, убирать мусор, красить лавочки, заборы, бордюры. И не надо лениться! Труд облагораживает человека. 

- Я, если честно, не ожидала, что сюда придет столько людей, - говорит Вера Александровна. - Ведь место, вроде бы, не самое многолюдное: здесь выезд из города. Но туляки - сознательные граждане. Приятно, что в нашем городе так сознательно относятся к труду. 

Александр Плотынин, работник МКУ «Благоустройство и озеленение»:

- Погода сегодня разыгралась не на шутку: с самого утра уже так жарко, солнышко ослепляет, - говорит Александр. - Но, вижу, для многих туляков это не проблема. Все работают слаженно, другу другу помогают, объясняют, как правильно надо сажать деревья. Работа кипит! Люди воспринимают субботник больше как праздник: весело общаются, шутят, фотографируются... Такие мероприятия объединяют. 

Елена Счастливцева, сотрудник Управления образования администрации Тулы:

- У нас в организации работают, в основном, женщины, - говорит Елена. - Мы с девочками сегодня в шутку замечаем: мужских рук на субботнике, и правда, не хватает. Ну ничего, мы все равно справляемся. В субботниках я участвую каждый год. 21 апреля мы убирали территорию усадьбы Поленово. Было очень здорово!

Следующий субботник пройдет в Туле 12 мая. На него приглашаются все жители города!

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Автор: Вероника Левина, сегодня, в 13:27 +1
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