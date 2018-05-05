Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.
В Туле горит заброшенный дом
На данные момент огонь удалось локализовать.
05 мая в 12.37 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого здания на ул. Привокзальная, 15 в Туле.
На место происшествия выехали пять пожарных расчетов.
Как сообщили Myslo в региональном МЧС, на данный момент огонь удалось локализовать. По предварительным данным, никто не пострадал.
Причины происшествия выясняются.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает:
При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.