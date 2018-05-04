В Туле продолжается ремонт дорог и тротуаров

В областном центре реализуется муниципальная программа «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения». Об этом сообщает администрация Тулы. Ремонтные дорог проводят подрядные организации ООО «Билдинг Констракшен», ООО «Трансдорстрой» и ООО «СтройМонолитСнаб».

На улице Белкина выполнен демонтаж 251 погонного метра бортового камня, подготовлено 100 погонных метров основания под установку бордюров, установлено 40 метров бортового камня.

На улице Л. Толстого завершено обустройство выравнивающего слоя и уложено 1968 квадратных метров верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, на улице Благовещенской разработано 450 кубометров грунта.

На улице Арсенальной уложен подстилающий слой песка и щебня для ремонта тротуара, а на объездной дороге поселка Обидимо идёт разработка грунта и устройство подстилающего слоя из щебня.

Всего по программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения» в этом году будет отремонтировано 35 объектов улично-дорожной сети.