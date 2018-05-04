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Вышла в свет новая серия мультфильма «Возвращение в Простоквашино»

Вышла в свет новая серия мультфильма «Возвращение в Простоквашино»

По данным соцопросов, приключения Дяди Фёдора, кота Матроскина и пса Шарика входят в тройку любимых мультфильмов россиян.

Студия «Союзмультфильм» опубликовала в социальных сетях новую серию мультфильма «Возвращение в Простоквашино». Первый эпизод приключений любимых героев за месяц набрал почти 25 млн просмотров.

Специалисты ВЦИОМа выяснили отношение россиян к ремейкам советских мультфильмов. Согласно результатам опросов, наибольший интерес к новым версиям старых хитов проявляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

На первом месте по популярности – «Возвращение в Простоквашино», затем идут «Новые бременские музыканты» и «Новые приключения кота Леопольда».

Всего о современных приключениях героев Эдуарда Успенского планируется снять 30 серий. Озвучивают персонажей известные деятели театра и кино – Иван Охлобыстин, Гарик Сукачев, Юлия Меньшова, Антон Табаков и другие.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 0
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