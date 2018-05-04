В Новомосковске осудят фельдшеров, отправивших умирать пенсионерку с инфарктом

Пожилая женщина дважды обращалась за помощью к медикам, но оба раза ей поставили неверный диагноз.

В Новомосковском городском суде на 16 мая назначено рассмотрение уголовного дела по обвинению двух медработников в причинении смерти женщины по неосторожности.

Фельдшеры дважды поставили своей 66-летней пациентке неверный диагноз. Медики проигнорировали жалобы пенсионерки на усиливающиеся боли в груди и не выявили признаки, указывающие на ишемическое повреждение миокарда и начинающийся инфаркт, отправив женщину домой – лечиться от остеохондроза и цервикалгии.

19 августа 2017 года пенсионерка скончалась от инфаркта миокарда. Ненадлежащее исполнение медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей по оказанию квалифицированной медицинской помощи привело к смерти потерпевшей.

Открытое судебное заседание по этому делу состоится 16 мая, в 9.30 в городском суде Новомосковска. Подсудимые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, им грозит до трёх лет лишения свободы.