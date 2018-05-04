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Как купить билеты на Dance Mix cо скидкой 50%

Как купить билеты на Dance Mix cо скидкой 50%

Билет на соревнования открытого кубка ЦФО России по спортивным и современным танцевальным направлениям за полцены могут приобрести читатели Myslo.

На всех коммерческих площадках стоимость билетов на мероприятие составляет 500 рублей. Myslo совместно с организаторами мероприятия разработал специальное предложение.

Только в Myslo-кассе вы сможете приобрести билеты за 50% от стоимости — 250 рублей.

Myslo

Напомним, что соревнования XII открытого кубка ЦФО России по спортивным и современным танцевальным направлениям Dance Mix состоятся 27 мая в 9.00 в ДК «Косогорец». Участники представят несколько направлений современного и спортивного танца. Узнать подробную информацию и приобрести билеты можно в афише.

Автор: Настя Якушина, сегодня, в 16:52 0
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