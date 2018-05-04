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В Туле газовики вытащили из Вечного огня смартфон
Фото "Тулагоргаза".

В Туле газовики вытащили из Вечного огня смартфон

Такая необычная находка обнаружилась во время проведения технических работ.

Специалисты «Тулагоргаза» завершили плановые работы по техническому обслуживанию газового оборудования на мемориальных комплексах «Вечный огонь». Работы по проверке мемориалов проводились в рамках Всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз».

– Во время отключения мемориальных комплексов от газоснабжения была соблюдена традиция сохранения Вечного огня: частица огня была перенесена на специальный факел, где он сохранялся до окончания работ, — рассказал начальник участка обслуживания промышленных предприятий АО «Тулагоргаз» Алексей Мещеряков.

Отметим, что во время работ газовики обнаружили в Вечном огне смартфон.

Специалисты отметили – такую находку они обнаружили впервые за всё время обслуживания мемориалов. Отметим, что довольно часто люди бросают в Вечный огонь монеты. Они препятствуют равномерному выходу газа.

 

В Туле три постоянно действующих мемориалах «Вечный огонь». Для обеспечения постоянного газоснабжения всех трех мемориалов газовики провели обследование подводящих газопроводов, очистили газогорелочные устройства от копоти и нагара, отрегулировали высоту пламени горелок, проверили герметичность всех соединений.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:09 +2
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