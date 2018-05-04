Погода в Туле 5 мая: дождь с грозой, до +30 градусов

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе ожидается переменная облачность.

Ночью без осадков, днём местами небольшой, кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо, за сутки – до 1 мм). Местами гроза.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +10 до +15, днём – до +30 градусов. Атмосферное давление понижено – 745-750 мм рт. ст.