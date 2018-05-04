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Тулячка, задушившая своего месячного сына, предстанет перед судом
Фото из архива MySlo

Тулячка, задушившая своего месячного сына, предстанет перед судом

Эксперты пришли к выводу, что обвиняемая долгое время находилась в психотравмирующей ситуации, в одиночку ухаживая за новорожденным.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней тулячки, убившей собственного малолетнего сына.

Напомним, 29 мая прошлого года, в квартире на улице Новомосковской женщина накрыла лежащего в детской кроватке месячного ребёнка одеялом и подушкой, из-за чего мальчик задохнулся.

На следующий день мать-убийца положила тело в пакет и отнесла в мусорный контейнер во дворе дома. После этого обвиняемая сообщила о произошедшем отцу ребенка, который находился в Москве на заработках, а затем скрылась. Спустя сутки ее задержали в Щекинском районе.

В ходе следствия была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Установлено, что обвиняемая долгое время находилась в психотравмирующей ситуации – сразу после родов она вынуждена была без посторонней помощи ухаживать за мальчиком, который постоянно плакал. Это и толкнуло женщину на совершение преступления.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 23:10 +1
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