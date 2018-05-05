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Сотни туляков вышли на субботник
Фото из архива Myslo.

Сотни туляков вышли на субботник

Жители города приводят в порядок улицы, парки, скверы и другие общественные места.

5 мая с 9.00 в преддверии Дня Победы в Туле стартовали работы по наведению порядка.

Представители организаций и учреждений, промышленных и  сельскохозяйственных предприятий, коммунальные службы и жители города высаживают деревья и кустарники по 11 адресам, очищают и красят бордюры, приводят в порядок тульские улицы, дворы, парки, скверы и другие общественные пространства. 

В рамках субботника также запланированы работы по благоустройству Всехсвятского кладбища и кладбища в с. Хрущево.

Для участников общегородской акции будут организованы выступления творческих коллективов, а также угощения — чай и пирожки.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:03 0
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