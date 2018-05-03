На улице Степанова в Туле из окна пятого этажа выпали двое детей

Фото Юлии Александровой

На месте происшествия работают полицейские и следователи.

Как стало известно Myslo, во дворе дома № 35 по улице Степанова произошло ЧП – с балкона одной из квартир пятого этажа выпали двое детей.

Рядом с местом падения лежит москитная сетка – видимо, дети играли на подоконнике и, не удержавшись, сорвались вниз.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Сведений о состоянии детей нет, однако известно, что они доставлены в реанимационное отделение больницы имени Ваныкина.