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На улице Степанова в Туле из окна пятого этажа выпали двое детей
Фото Юлии Александровой

На улице Степанова в Туле из окна пятого этажа выпали двое детей

На месте происшествия работают полицейские и следователи.

Как стало известно Myslo, во дворе дома № 35 по улице Степанова произошло ЧП – с балкона одной из квартир пятого этажа выпали двое детей.

Рядом с местом падения лежит москитная сетка – видимо, дети играли на подоконнике и, не удержавшись, сорвались вниз.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Сведений о состоянии детей нет, однако известно, что они доставлены в реанимационное отделение больницы имени Ваныкина.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:08 +3
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Место
Тулаулица Степанова

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