Фото Юлии Александровой
На улице Степанова в Туле из окна пятого этажа выпали двое детей
На месте происшествия работают полицейские и следователи.
Как стало известно Myslo, во дворе дома № 35 по улице Степанова произошло ЧП – с балкона одной из квартир пятого этажа выпали двое детей.
Рядом с местом падения лежит москитная сетка – видимо, дети играли на подоконнике и, не удержавшись, сорвались вниз.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Сведений о состоянии детей нет, однако известно, что они доставлены в реанимационное отделение больницы имени Ваныкина.
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