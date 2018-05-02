В Тульской области за неделю от укусов клещей пострадали 8 детей

Всего с начала сезона с укусами клещей в больницы региона обратилось 40 человек.

С 23 по 29 апреля по факту присасывания клещей в больницы Тульской области обратилось 34 человека (в том числе 8 детей в возрасте до 17 лет). Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона с укусами клещей обратилось 40 человек (из них 12 детей), что ниже на 60% аналогичного периода 2017 года. Такие случаи зарегистрированы в Алексинском, Дубенском, Новомосковском, Ефремовском, Щекинском районах и в Туле.

Исследовано 28 проб клещей, снятых с людей, и 8 проб из природных биотопов. Общая инфицированность боррелиями составила 25%.

Проведены акарицидные обработки 75,4 га территории Тульской области, в том числе 22,5 га территория летних оздоровительных учреждений.

В случае присасывания клеща следует обратиться в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение для его удаления.

Отметим, что с 1 мая в Тульской области работает горячая линия по профилактике клещевых инфекций.

Консультацию специалистов можно получить с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 до 13.00) по телефонам:

в Туле и Киреевском районе: 37−07−06, 37−31−94, 37−33−25, 22−37−56;

в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8 (48753) 4−09−09, 8 (48753) 4−09−07;

в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8 (48741) 6−54−56;

в Новомосковске, Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8 (48762) 6−45−81, 6−50−70;

в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8 (48742) 4−16−10, 8 (48763) 2−48−96;

в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8 (48751) 5−33−81, 8 (48755) 22−0-66.

Также получить консультацию специалиста можно в режиме онлайн — по электронной почте: epid@71.rospotrebnadzor.ru и epid.fbuz@mail.ru.