новости
новости
Регистрация
С 1 мая в Тульской области работает горячая линия по профилактике клещевых инфекций
Фото nashzeleniymir.ru.

С 1 мая в Тульской области работает горячая линия по профилактике клещевых инфекций

Консультацию специалистов Роспотребнадзора жители области смогут получить до 15 мая.

В Тульской области из-за благоприятных климатических условий активизируются насекомые, в том числе клещи. Они являются переносчиками инфекционных заболеваний: иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ).

Управление Роспотребнадзора по Тульской области с 1 по 15 мая организует горячую линию по профилактике клещевых инфекций. Специалисты Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» ответят на вопросы по правилам индивидуальной защиты от нападения клещей, что делать и куда обращаться в случае обнаружения клеща на теле, где можно исследовать клеща на наличие в нем возбудителей и т.д.

Консультацию специалистов можно получить с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 до 13.00) по телефонам:

  • в Туле и Киреевском районе:  37-07-06, 37-31-94, 37-33-25, 22-37-56;
  • в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8(48753) 4-09-09, 8(48753) 4-09-07;
  • в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8(48741) 6-54-56;
  • в Новомосковске, Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8(48762) 6-45-81, 6-50-70;
  • в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8(48742) 4-16-10, 8(48763) 2-48-96;
  • в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8(48751) 5-33-81, 8(48755) 22-0-66.

Также получить консультацию специалиста можно в режиме онлайн - по электронной почте: epid@71.rospotrebnadzor.ru и epid.fbuz@mail.ru.

Автор: Юлия Гришина, вчера, в 17:03 0
Другие статьи по темам
Событие
Горячая линияукусы клещей
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Госпошлина на загранпоспорт может увеличиться на треть
Госпошлина на загранпоспорт может увеличиться на треть
В семейном велопараде приняли участие сотни туляков. Фоторепортаж
В семейном велопараде приняли участие сотни туляков. Фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.